Sanremo: doppio appuntamento per la Sinfonica con le colonne sonore più famose

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo propone per Mercoledì 25 e Giovedì 26 agosto, alle ore 21.30, all'Auditorium Franco Alfano, un doppio concerto dedicato alle colonne sonore dei film. "Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore", questo il nome dato alle due serate vedrà l'Orchestra diretta dal Maestro Valter Sivilotti.



Le musiche di Trevor Morris, Rob Lane - Rohan Stevenson - James Gosling, James Horner, Hans Zimmer e Ramin Djawadi, attraverso gli interessanti arrangiamenti dello stesso Direttore Sivilotti, saranno le protagoniste delle prossime due serate all'Alfano, scenario suggestivo dove potersi immergere nelle loro epiche atmosfere. Anche per questa occasione resta attiva la promozione per il personale sanitario e per gli studenti/insegnanti.



"Ricordiamo a tutto il gentile pubblico interessato che le prenotazioni sono aperte fino alle ore 14 del giorno del concerto e si possono effettuare esclusivamente on line sul sito della sinfonica www.sinfonicasanremo.it Sperando di aver fatto cosa gradita vi aspettiamo anche per la chiusura della stagione estiva con l'ultimo concerto del 31 agosto, in replica il 1 settembre "Tra classico e contemporaneo: musica virtuosa" di cui sono già disponibili le prenotazioni online. Si ricorda infine che a seguito dell'ultimo decreto legge del 6 agosto, l'accesso ai concerti sarà consentito solo se in possesso di Green Pass" - concludono dalla Sinfonica.