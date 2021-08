Molini di Triora: alluvione e contributi, Becciu all'attacco "Fognatura di Agaggio assente, fallimento dell'amministrazione Sasso"

A Molini di Triora, duro attacco del gruppo di opposizione, Nuovo Futuro. Il capogruppo Antonio Mario Becciu interviene sui danni da maltempo subiti dal paese lo scorso ottobre e sul mancato riconoscimento di alcune opere urgenti.



"Con la presente, a nome di tutto il Gruppo che rappresento e dei nostri concittadini, volevo ringraziare la Giunta Regionale per il contributo erogato a seguito dei danni subiti dalla tempesta del 2-3 ottobre 2020. Inviati con piacere questi ringraziamenti, non possiamo dimenticare il triste primato di Molini di Triora che è stato l’unico Comune della Regione a non ottenere il finanziamento di tutte le schede danni trasmesse, molto probabilmente a causa delle stime “leggermente” esagerate predisposte dall’ufficio tecnico comunale ed avallate dalla maggioranza Sasso. Analizzando poi le varie voci dettagliate che compongono il contributo Regionale messo a disposizione, non possiamo esimerci dall'evidenziare come tra i lavori effettivamente finanziati manchi totalmente la fognatura della frazione di Agaggio Inferiore" - denuncia Becciu.