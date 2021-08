Imperia: pulizia dei torrenti e autunno alle porte, la risposta del PD all'Assessore all'ambiente

Il Partito Democratico di Imperia risponde all'Assessore all'ambiente, in merito alla richiesta di pulizia degli alvei al fine di scongiurare eventuali danni ambientali e alluvionali.

“Nelle sue dichiarazioni l’Assessore sostiene che ‘il PD non si fosse preoccupato della pulizia dei fiumi durante la scorsa amministrazione quando l’assessore delegato era proprio in quota PD’. Ci dispiace che l’assessore, mentre da un lato si ricordi che la delega all’ambiente fu assegnata effettivamente ad un nostro esponente, a partire dal 2016 e per 18 mesi aggiungiamo, dall’altro sia stata alquanto disattenta omettendo gli interventi messi in atto dalla passata amministrazione e dal precedente assessore con delega all’ambiente. Invitiamo pertanto l’assessore a leggere ad esempio gli articoli di stampa del febbraio 2017 piuttosto che del novembre dello stesso anno, occasione nella quale si evidenziavano i lavori fatti ed in particolare la pulizia degli alvei dei torrenti e rii cittadini da Santa Lucia al Panegai e all’Artallo, all’Oliveto, quindi Impero, Caramagna, Prino, con opere prventive al fine di evitare situazione idrogeologiche a rischio”.

“Come PD cittadino – termina la nota del partito di opposizione - auspichiamo che la pulizia e la messa in sicurezza dei rii e torrenti cittadini avvenga secondo tempistiche e modalità corrette e vigileremo con i nostri rappresentanti in Consiglio comunale affinché questo avvenga”.