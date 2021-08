Santo Stefano al Mare: questa sera in piazza Baden Powell il concerto dei Ponente Folk Legacy

Concerto dei Ponente Folk Legacy questa sera alle 21.30 in piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare. Il trio di musicisti tutto ponentino propone un genere unico: partendo da una tradizione da ballo che si rifà a stili nordeuropei, filtra attraverso le esperienze musicali personali riproponendo il tutto in brani originali.



Il trio è composto da: Davide Baglietto alle cornamuse e tematiche new wave con l’elettronica, Luca Schiappacasse suona chitarra acustica e mandolino, mentre Emmanuel Biamonti chiude il gruppo con flauto traverso irlandese e tin low wisthle.