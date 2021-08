Sanremo: doppia serata di jazz con la Sinfonica al 'Franco Alfano', ma si entrerà solo con il 'Green Pass'

Anche la Sinfonica… con il ‘Green Pass’. Dopo il decreto legge del 6 agosto scorso anche l’orchestra matuziana ovviamente si adegua e, per le due serate all'insegna del Jazz (domani 18 e giovedì alle 21.30), all'Auditorium Franco Alfano ci vorrà il pass verde per entrare.

Le due serate prevedono i concerti ‘Jazz e dintorni: parte seconda’, diretti dal Maestro Giancarlo De Lorenzo e interpretati dalla splendida voce di Clarissa Vichi, con un programma che spazia tra Eden Ahbez, Jimmy Mchugh, Georg Gerswin, Artur Hamilton, Miles David, Charlie Parker, Natali Cole e molti altri.

Continua, anche in questa occasione, la promozione per il personale sanitario e per gli studenti-insegnanti. Le prenotazioni sono ancora aperte e si possono fare esclusivamente on line sul sito della sinfonica www.sinfonicasanremo.it.