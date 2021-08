Rocchetta Nervina: cade da un sentiero ai 'Laghetti', mobilitazione di soccorsi ed elicottero in arrivo per un tedesco

Un turista tedesco ha perso l'equilibrio mentre stava camminando su un sentiero, ai ‘Laghetti’ di Rocchetta Nervina e scattano i soccorsi. Al momento non è ancora dato sapere l’entità delle ferite riportate da un bagnante, che è andato a cercare frescura in alta Val Nervia, cadendo da una altezza considerevole.

Sul posto sta confluendo il personale medico del 118, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l’elicottero ‘Grifo’ che, in seguito caricherà il ferito a bordo per poi portarlo al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Le sue condizioni, seppur serie, non sono particolarmente gravi.