Sanremo: alla fase finale la procedura per l’assunzione di un nuovo dirigente comunale settore edilizia, demanio e urbanistica

È arrivata alle fasi finali la procedura per l’assunzione di un nuovo dirigente comunale del settore territorio che comprende edilizia, demanio e urbanistica.

L’attuale dirigente Gian Battista Miceli è in scadenza, motivo per il quale a Palazzo Bellevue è stata indetta una nuova assunzione con contratto che avrà la durata del mandato del sindaco Alberto Biancheri.

Nei giorni scorsi si sono svolti i colloqui che hanno visto tre candidati presentarsi davanti alla commissione selezionatrice. In totale si erano presentati in dieci. Trattandosi di un’assunzione ex art. 110, l’assunzione non sarà per graduatoria ma per scelta del sindaco.

Questa settimana, quindi, Alberto Biancheri potrà arrivare alla scena definitiva che sarà tra i due candidati risultati idonei al termine del colloquio.