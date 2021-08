Imperia: entrano in piscina a poche ore dal Ferragosto per un bagno 'abusivo', indagini delle forze dell'ordine

Effrazione all’ingresso della piscina e, probabilmente, anche un bagno abusivo la vigilia di ferragosto. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine e, a breve, la Rari Nantes sporgerà anche regolare denuncia ma, sicuramente qualcuno ha tentato di entrare anche nelle zone più sensibili dell’impianto natatorio.

La società imperiese si è accorta del fatto nella giornata di ieri e, ovviamente, saranno visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso per capire chi, nelle ore antecedenti al Ferragosto, ha pensato bene di introdursi in piscina per fare un bagno fuori programma e ovviamente abusivo, visto che l’impianto è chiuso.

Secondo un primo sommario controllo dei responsabili della società natatoria imperiese non si sono registrati furti e, quindi, potrebbe essersi tratto di una ‘bravata’ che, comunque, vedrà le indagini degli inquirenti, visto che una effrazione per entrare c’è stata.