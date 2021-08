Ventimiglia: Zakia Sediki, moglie dell'ambasciatore Attanasio ucciso in Congo, dona 5 mila euro a Scuola di Pace

Zakia Sediki con il marito Luca Attanasio ucciso in Congo il 22 febbraio scorso

Zakia Sediki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto in drammatiche circostanze a Kinshasa il 22 febbraio scorso durante la sua missione in Congo, insieme a Vittorio Iacovacci, carabiniere scelto e Mustapha Milambo, ha raccolto e versato a Scuola di Pace ets di Ventimiglia 5 mila euro per sostenere la lotta contro le povertà del nostro territorio.

Scuola di Pace ets ha deciso di stanziare 2 mila euro a favore delle Case di Accoglienza per rifugiati gestite da Caritas Intemelia ODV, We World e Diaconia Valdese. Con gli altri 3 mila euro predisporrà con i comitati di quartiere interessati un progetto infanzia nei quartieri di “Gianchette” e Ventimiglia Alta.

“Apprezziamo il gesto di Zakia, che, pur avendo presenti le grosse difficoltà attraversate dalla popolazione del Congo, vuole essere vicina ai problemi della nostra città” dichiarano da Scuola di Pace.

Zakia Sediki sarà ospite di Scuola di Pace dal 27 dicembre al 2 gennaio. In quella occasione l'associazione le consegnerà il premio “Testimone di Pace” 2022. Inoltre le sarà consegnata una somma raccolta nella popolazione di Ventimiglia, a sostegno del progetto “Bimbi di Strada In Congo” dell’associazione Mama Sofia che la vede impegnata assieme al marito Luca Attanasio ed al carabiniere Iacovacci.

In quelle giornate, verrà intitolato il Centro Sociale Spes di Roverino ad Attanasio, Iacovacci e Milambo, con la posa di una scultura dell’artista Elio Lentini.

Chi vuol sostenere il progetto può versare sul conto corrente di Scuola di Pace: IT52V 06175 491000 000009 18880, indicando la causale “sostegno progetto Bimbi di Strada”