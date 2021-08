Camporosso: approvata la costruzione in deroga del centro equestre in via Turistica, offrirà servizi di pubblico interesse

Il comune di Camporosso ha approvato il permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un centro equestre e servizi annessi in via Turistica, riconoscendo attraverso l'intervento un servizio, al contempo, di pubblico interesse.

Un'impianto sportivo, dedicato al mondo equestre, che per ragioni di carattere gestionale presenta la necessità di realizzare, oltre a una serie di opere conformi al piano, una grande tettoia che ripara gli animai e gli utenti, inizialmente non contemplata. L'opera si inserisce perfettamente nell'ambito del pubblico interesse, in quanto mediante convenzione col Comune, offrirà importanti servizi tra cui la possibilità all'utenza scolastica di eseguire visite guidate a scopo didattico, svolgere competizioni di carattere equestre, naturalmente, e la significativa opportunità di effettuare sedute dedicate all'ippoterapia per tutte le persone affette da disabilità affinchè possano trovare giovamento e stimoli attraverso questa pratica. Risvolto che l'amministrazione tiene a sottolineare, considerato di fondamentale rilevanza.

L'amministrazione autorizza dunque alla ditta Campofitz Srl, proprietaria del compendio immobiliare in oggetto, il permesso di costruire in deroga alle norme di conformità e congruenza del vigente Piano Urbanistico Comunale per quanto concerne la realizzazione della tettoia del cosiddetto 'campo da lavoro coperto' della superficie planimetrica di 1.404 metri quadri.