Sanremo: nel fine settimana nuova pesca di beneficenza alla chiesa del Borgo

Dopo la buona riuscita di inizio luglio, nel fine settimana la parrocchia del Borgo e il bazar della Pigna ritorna con una pesca di beneficenza per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio dalle 17.30 alle 21.30, mentre domenica i banchetti saranno presenti sia la mattina in occasione delle Messe (dalle 8.30 alle 11.30) che la sera, dalle 19.30, per il concerto della corale “Happy Chorus” con canti mariani e la meditazione del cantico ‘Magnificat’. Alle 21 la Messa dell’Assunta e, alle 22, una fetta di anguria per tutti.