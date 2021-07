Sanremo: nel weekend pesca di beneficenza alla chiesa del Borgo per sostenere le famiglie in difficoltà

Il bazar della Pigna torna in attività e lo fa tendendo la mano a chi sta vivendo un momento difficile.

Sabato e domenica, di fronte alla chiesa del Borgo, è in programma la pesca di beneficenza grazie alla quale si potranno raccogliere fondi per le famiglie della zona che chiedono aiuto alla parrocchia. Sarà possibile contribuire alla pesca con biglietti da 1 a 5 euro. Appuntamento sabato dalle 18 alle 21 e domenica dalle 9 alle 11 e dalle 20 alle 22.

“È un modo per andare incontro alle famiglie più disagiate della parrocchia del Borgo e di San Giuseppe - commenta Don Massimo - con la pandemia la situazione si è fatta complicata, ci sono tante famiglie in difficoltà economica, noi riusciamo ad andare incontro con prodotti alimentari, ma quando ci chiedono un aiuto per le bollette non è facile. L’idea della pesca nasce proprio dalla necessità di raccogliere fondi. Approfittiamo dell’ordinazione sacerdotale di Don Filippo e nelle celebrazioni ci sarà anche il banco di beneficenza all’esterno della chiesa”.