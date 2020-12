Sanremo: ha riaperto il Bazar solidale nel cuore della Pigna, dove “Dare è ricevere” (Foto)

Nel cuore della Pigna è tornato un punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto e per chi vuole tendere la mano ai meno fortunati. Da qualche settimana ha riaperto il Bazar del progetto “Dare è ricevere” in vicolo Balilla, proprio dietro alla chiesa di San Giuseppe, alle porte del centro storico matuziano. Un vero e proprio negozio le cui fondamenta posano sulla generosità dei tanti sanremesi dal cuore grande.

Il progetto della parrocchia del Borgo, in collaborazione con Caritas e coordinato dal parroco, Don Massimo, dà l’opportunità a tutti di acquistare beni di prima necessità a prezzi a dir poco calmierati o, nei casi segnalati, anche a titolo gratuito. “Insieme a Don Massimo abbiamo pensato di riaprire siccome la richiesta è molto alta e le donazioni sono state molte - ci racconta Anna Cavalcante, una delle curatrici del Bazar - ci basiamo sulle donazioni, poi chi ha bisogno può rivolgersi a noi per avere accesso ai prodotti che abbiamo a disposizione”.

Al Bazar è possibile trovare vestiario per adulti e bambini, giochi, libri, materiale scolastico, oggettistica varia e, in generale, tutti i beni di prima necessità. Il contributo economico che ne deriva, verrà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari che verranno a loro volta donati gratuitamente alle famiglie in difficoltà. “Nello spirito della condivisione, possiamo collaborare donando ciò che pensiamo possa essere utile, o mettendo in contatto chi ha bisogno con il Bazar” aggiungono i responsabili del progetto. All’interno anche una cucina e uno spazio esterno che, in futuro, potrà essere utilizzato anche per incontri ed eventi per grandi e piccini.

Ma i progetti del Bazar e della parrocchia non si fermano. All’orizzonte ci sono idee che, non appena sarà possibile, andranno nella direzione della formazione con corsi aperti a tutti e attività anche per i più piccoli.

Per informazioni e donazioni è possibile contattare: Anna 3456301680, Maria 3387771369, Sacha 3891916884. Il Bazar è aperto lunedì, mercoledì e vendi dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.