Riva Ligure: questa sera la 'Premiata Banda' e Pikki Dj con il 'Carro della Musica' in giro per la città

Questa sera a Riva Ligure (ore 21) proseguono gli eventi estivi organizzati dall'amministrazione comunale con un doppio appuntamento musicale sul lungo mare del centro storico.

Ci sarà il ‘Carro della Musica’ con la ‘Premiata Banda’ e, in via Nino Bixio (lato ponente), a cura del Caffè del Corso,, gireranno i dischi di Pokki dj.

La partenza del carro è prevista intorno alle 21 dall'approdo nautico per dirigersi verso piazza Ughetto e tornare indietro. Ad esibirsi sul ‘Carro della Musica’ ci sarà la ‘Premiata Banda’ che propone un sound unico mediante cover di brani molto conosciuti, riarrangiati in chiave folk e gipsy. La band punta principalmente a stupire e coinvolgere il pubblico, associando al calore del folk le melodie di canzoni famose. Chitarra elettrica ed acustica, affiancate dalla fisarmonica, regalano subito un colore speciale alle interpretazioni dei pezzi. Il repertorio, prevalentemente italiano, è molto eterogeneo; partendo dal cantautorato di De Andrè e Battisti, De Gregori e Sergio Caputo, si approda alla musica contemporanea di Zucchero, dei Negrita e di Vinicio Capossela senza però disdegnare le canzoni senza tempo di Celentano, Jannacci, Gianni Togni.

Invece per non lasciare nulla al caso all'interno del budello del meraviglioso centro storico, dove per motivi di dimensione il carro non potrà arrivare, gireranno, a cura del Caffè del Corso, i dischi Pokki Dj che porteranno una ventata di festa appunto in Via Nino Bixio.