Riva Ligure: piazza Ughetto stracolma per lo spettacolo del wrestling, le più belle foto della serata (Video)

Piazza Ughetto presa letteralmente d’assalto, ieri sera a Riva Ligure per lo spettacolo del Wrestling professionistico, in una calda serata d’estate. Alcuni tra i lottatori di maggior rilievo internazionale si sono dati battaglia sul ring a colpi di ‘dropkick’, ‘suplex’ e oggetti usati alle spalle dell’arbitro.

“Siamo l'unico comune in Liguria che – ha detto l’Assessore al turismo Francesco Benza - insieme alla Federazione Italiana Wrestling, offre questa interessante manifestazione. Un evento che il pubblico può vedere normalmente in tv ma difficilmente dal vivo, oltretutto in modo completamente gratuito senza far pagare ticket d’ingresso”.

Il Pro-Wrestling è da sempre una delle attrazioni più innovative ed imprevedibili del pianeta, con atleti preparatissimi che guidano il pubblico in un viaggio fatto di divertimento e colpi di scena adatto a tutta la famiglia. Si sono dati battaglia: il due volte Campione Europeo Fabio Ferrari, portabandiera del Wrestling italiano all’estero, originario di Genova; il campione mascherato ‘Red Scorpion’, attuale Campione Junior della tedesca POW ma anche l’ultimo templare Tom La Ruffa da Nizza, ex lottatore della WWE e Impact, le due federazioni più importanti del mondo, dove ha combattuto al fianco di superstars come John Cena e The Undertaker.

Grande novità il primo match di wrestling femminile della storia in Liguria, che ha visto opporsi l’abruzzese Miss Monica, di ritorno dagli Stati Uniti dove ha affrontato Nia Jax a WWE Raw, alla bergamasca Mary Cooper, ex campionessa Italiana. Spettacolo anche per la battaglia a coppie tra gli inglesi Hellhounds, William Wolf di 140kg e l’atletico Anthony Adams, contro i Verga Boys di Torino, che vi faranno divertire con i loro balletti (e pugni!). Inoltre in azione Krixus dalla Francia, il guerriero della strada Violenzo, Dylan Rose, allenatosi nella prestigiosa accademia Canadese di Lance Storm, ed il colosso di Utrecht Lyon.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)