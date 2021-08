Nuovi importanti traguardi per la pianista bordigotta Veronica Rudian

L'artista bordigotta Veronica Rudian vola sempre più in alto dopo il doppio successo del singolo “Yuki” entrato nella Top 100 di iTunes classics come new entry piazzando alla 72ª posizione la versione solo piano e alla 76ª posizione versione con orchestra d'archi usciti entrambi il 15 di luglio, portando gioia in casa Rudian, trovando la loro figlia in una classifica mai pensata con i mostri sacri della musica classica pianistica.



È stato possibile grazie a una importante collaborazione con la DC Records Italy di David Costa che ha creduto da subito alle potenzialità del progetto delle musiche composte dall'artista, mettendo a disposizione tutta la sua professionalità ed esperienza discografica, una delle tante artiste scoperte dalla casa discografica di Recoaro Terme, la cantante Loredana Errore.

Ora si attende l'uscita dell'album “Luce” composto da 13 brani inediti che uscirà l'1 settembre in tutto il mondo, si potrà acquistare sia in versione fisica su tutte le piattaforme di vendita che in versione digitale.

“Ci aspettiamo che anche l'album “Luce” riscontri lo stesso successo dei singoli e non ho alcun dubbio che sia così, perché la musica di Veronica avvolge l'anima e la mente creando brividi di gioia a chi lo ascolta” dichiarano dallo staff dell'artista.