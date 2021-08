Bordighera: auto in divieto in via Sant'Ampelio, un lettore "Non dovrebbero, è pericoloso" (Foto)

Un nostro lettore, Bruno M., ci ha scritto da Bordighera, per segnalarci quanto accade a Sant’Ampelio:

“Passo quattro volte al giorno da quella zona e mi chiedo come è possibile che, da maggio e ogni pomeriggio (al mattino quasi mai), ci siano sempre delle autovetture parcheggiate sul lato monte? In teoria non dovrebbe esserci nessun mezzo parcheggiato, perché riduce lo spazio della carreggiata lasciando lo spazio ad un solo veicolo di transitare uno alla volta, oltre al rischio che più di una volta ti trovi ad evitare un frontale con le auto che provengono nel senso opposto. Tutto perchè si lascia al parcheggio selvaggio? Capisco che siamo in estate ma la sicurezza stradale non viene prima di ogni cosa?”