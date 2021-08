Intervista al Corsera: Toti "Favorevole al vaccino obbligatorio per gli Over 50, Green pass anche nei negozi"

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, si dichiara favorevole alla vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Lo ha detto in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale ha parlato della situazione in Liguria e dei problemi per contrastare il Covid-19.

Secondo Toti sarebbe importante obbligare il vaccino per chi ha più di 50 anni, evitando di far gravare il peso della pandemia sui più giovani. Secondo Toti, infatti, gli ultracinquantenni sono quelli che riempiono i letti negli ospedali mentre i giovani rischiano il contagio e la successiva trasmissione agli anziani.

Toti è d’accordo con il Generale Figliuolo, per la vaccinazione ai ragazzi. Il Governatore ha anche confermato il numero dei non vaccinati sopra i 50 anni: sono 146mila, il 20% della popolazione e, secondo quanto dichiarato nell’intervista al Corsera “Rispetto le idee di tutti, anche quelle sbagliate. Ma, dopo quello che abbiamo passato con il Covid, non volersi vaccinare (a meno di una ragione avallata dai medici) è sbagliato, perché la libertà è sacra ma non illimitata. Altrimenti si potrebbe anche professare il diritto di passare con il rosso al semaforo”.

Toti ha anche detto di essere d’accordo con il ‘Green pass’ obbligatorio al ristorante e allo stadio. Anzi, lo estenderebbe anche per l’ingresso nei centri commerciali, negozi e supermercati. Il Presidente della Liguria, pur confermando che il virus circola molto, al momento gli ospedali non sono sotto pressione.