Ventimiglia: i 'no border' all'On. Di Muro "Camerata e razzista", la risposta "Per me è una medaglia"

Interviene anche l’associazione ‘Progetto 20k’ sulla proposta fatta nelle scorse settimane dall’On. Flavio Di Muro sull’allestimento di un Centro per il Rimpatrio (Cpr) a Ventimiglia. E non è mancata anche la pronta risposta del Deputato della Lega.

“La notizia causa sgomento – evidenzia ‘Progetto 20k’ - specie a pochi mesi dalla tragica scomparsa di Moussa Balde, ventitrenne guineiano che si tolse la vita per le condizioni inumane in cui era costretto dalla detenzione proprio in un CPR, quello di Torino, dove era stato rinchiuso in attesa del rimpatrio forzato. La motivazione? Moussa, dopo essere stato aggredito e malmenato per le strade di Ventimiglia da tre persone armate di bastoni che lo accusavano di un furto di cellulare (tutti incriminati per lesioni), era stato ricoverato in ospedale per pochi giorni e poi trasferito al CPR perchè aveva i documenti scaduti e un decreto di espulsione. Insopportabile per lui la notizia del rimpatrio, la reclusione nel centro, il dolore e la solitudine prima di una fine tanto ingiusta da sembrare inspiegabile”.

L’associazione dei ‘No Border’ prosegue: “Niente di tutto questo ci sorprende. Di Muro stesso argomenta che il CPR sarebbe uno strumento ‘per aiutare i cittadini di Ventimiglia’ e non per ‘risolvere il problema globale della migrazione’. Tradotto, la proposta del deputato non è altro che un'operazione di maquillage tesa a nascondere la polvere sotto il tappeto, per guadagnarsi i voti di una cittadinanza anestetizzata alla solidarietà con le persone in transito lungo la frontiera. Rinchiudendole in un centro di detenzione arbitraria, la lega e i suoi rappresentanti ventimigliesi sperano di lavarsi le mani dalla gestione dei flussi di uomini, donne, minori non accompagnati e famiglie che, respinte dal più potente vicino francese, finiscono per le strade della città, e lì mangiano e dormono, senza garanzia di accesso a docce e servizi igienici, cure mediche e supporto legale”.

Secondo ‘Progetto 20k’ la funzione storica dei centri è quella, appunto, di confinare gli stranieri provenienti da Africa e Medioriente in ambienti separati dalla comunità residente, con l'obiettivo di impedire il loro radicamento nel Paese di arrivo ed in aperta violazione dei diritti umani di cui l'Europa si spaccia per garante universale.

Non è mancata la stoccata a Di Muro e al Sindaco Scullino “A loro e ai loro camerati diciamo che la migrazione è un fenomeno strutturale radicato nell'intera storia dell'umanità, reso problematico dalla scelta tutta politica di chiudere le frontiere sulla base di criteri razzisti, come succede a Ventimiglia. Chiuderle in un Cpr non rappresenta una strategia di gestione di questo fatto umano, ma una misura neo-fascista di cui sono documentate le violenze sistematiche. I CPR sono i lager del 2021. Ne chiediamo l'evacuazione immediata su tutto il territorio nazionale, e siamo pronti a lottare perché a Ventimiglia non vedano mai la luce”.

Come dicevamo è arrivata pronta la risposta dell’On. Di Muro a ‘Progetto 20k’: “Mi definiscono ‘camerata’ e ‘razzista’ per aver proposto l'apertura di un CPR – dice – e mi accusano di non pensare ai diritti dei migranti ma solo all'interesse dei cittadini ventimigliesi di vivere e lavorare in sicurezza nella loro città. Se questa è un'accusa per me è una medaglia”.