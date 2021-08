Reddito di cittadinanza, Toti e Berrino: "Un fallimento, in Liguria neanche tremila contratti su trentamila persone"

"In Liguria neanche 3 mila contratti su 30 mila persone che prendono il reddito di cittadinanza. E tanti non provano neanche a cercare un lavoro per non perdere il sussidio". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti che commentando un articolo de Il Giornale, torna sulla polemica relativa al reddito di cittadinanza, il provvedimento voluto dal Movimento 5 Stelle che ora in molti vorrebbero abolire o almeno riformare.



Tra chi sostiene l'abolizione del reddito c'è anche la Lega, che votò la legge nel governo gialloverde e che con Toti governa la regione.



"Che senso ha - continua Toti - continuare a stipendiare cittadini per farli stare comodi sul divano anziché aiutarli a trovare un impiego? Il reddito di cittadinanza così come è, è un fallimento, senza se e senza ma".



Attorno alla questione reddito di cittadinanza è nato un vero e proprio dibattito, dovuto anche alle recenti notizie di cronaca che riguardano i cosiddetti 'furbetti', ovvero coloro che lo percepiscono, pur non avendone diritto. Il presidente del consiglio Mario Draghi nei giorni scorsi si è detto favorevole al principio del reddito di cittadinanza, ma nelle scorse ore alcuni stessi esponenti del M5S, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico, hanno commentato che la legge che lo prevede potrebbe essere migliorata.



A commentare l'articolo de Il Giornale è stato anche l'assessore regionale al lavoro ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, che sempre su Facebook ha scritto: "Il Reddito di Cittadinanza è stato concepito in maniera sbagliata. Nonostante l’impegno dei Centri per l’impiego Regionali, i numeri denunciano il fallimento complessivo. È giusto sostenere chi non riesce ad arrivare a fine mese, senza però mantenere con il RDC le persone che possono lavorare".