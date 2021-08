Imperia: viabilità tra Liguria e Piemonte al centro dell'incontro tra il sindaco Scajola e il presidente Cirio

Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto questa mattina, per una visita di cortesia, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in vacanza a Diano Marina in questi giorni di agosto.



Nell'occasione si è affrontato l'argomento dei collegamenti storici tra la Provincia di Imperia e il Piemonte. Il sindaco Scajola e il presidente Cirio si sono in particolare soffermati sulla necessità di una forte accelerazione per il consolidamento della Statale 20 del Colle di Tenda, oltre che sull'importanza del finanziamento del traforo Armo-Cantarana, statale 28. Al contempo si è sottolineata l'esigenza di realizzare il tratto autostradale Albenga-Carcare-Predosa, che intersecando la Torino-Savona e la Voltri-Alessandria permetterebbe di portare in Riviera i flussi turistici bypassando il nodo di Genova.



“In un periodo in cui risulta così evidente la necessità di dare avvio a questi interventi, importante è l'occasione di incontro con il presidente Alberto Cirio affinché tali opere siano inserite tra le priorità della Regione Piemonte. La nostra riviera di Ponente è da sempre lo sbocco naturale al mare del vicino Piemonte, implementare le connessioni faciliterebbe gli spostamenti a fini non solo turistici, ma anche lavorativi, consolidando un rapporto storico che, oggi come allora, favorisce la crescita di entrambe le aree” così il sindaco Scajola.