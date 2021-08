La Questura nega il permesso di soggiorno a un extracomunitario ma il Tar ordina di rivedere il provvedimento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), ha ordinato alla Questura di Imperia di riesaminare un provvedimento riguardante il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo oltre al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il fatto riguarda un extracomunitario che vive nella nostra provincia, il cui permesso di soggiorno è stato negato dalla Questura per la mancanza del reddito minimo richiesto dalla legge, per l’insussistenza di una stabile convivenza con l’attuale compagna e con il figlio nato dall’unione, nonché della pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta prevalente sul suo diritto all’unità familiare.

Secondo il Tar la situazione dell’uomo su cui l’Amministrazione ha basato il proprio giudizio di pericolosità sociale deve essere aggiornata, si per i provvedimenti favorevoli ottenuti dallo stesso e dall’assoluzione dai reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina oltre al non doversi procedere per reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni assicurati.

Secondo la sentenza del Tar anche la situazione familiare merita di essere riesaminata, controllando se il ricorrente effettivamente conviva con la compagna, come sostengono entrambi. Sempre secondo il tribunale genovese la gravidanza della compagna rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione dell’intensità dei suoi legami familiari sul territorio nazionale.

Nella sentenza il Tar sostiene che “Ai fini di una più completa valutazione dei presupposti per l’adozione di misure cautelari nonché nell’ottica dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, è dunque opportuno che la Questura, che gode di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità dello straniero e nel bilanciamento tra la tutela della sicurezza pubblica e il diritto all’unità familiare, riesamini il provvedimento impugnato alla luce delle circostanze sopra indicate. Il ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile se, nelle more del riesame, non venisse concessa la tutela cautelare, perché l’Amministrazione ha avvisato che questi dovrà lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla notifica del decreto”.