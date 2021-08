Taggia: emergenza idrica, a settembre gli espropri per trovare il nuovo pozzo e si guarda anche all'Ospedale Unico

A causa del sedime sabbioso depositatosi nell'alveo del torrente dopo l'evento meteo avverso, l'acqua captata non è priva di sedimenti e compromette il funzionamento delle nuove pompe dell'impianto. L'ultima rottura si è registrata a fine luglio. Il rischio concreto che Taggia resti senza acqua è dato anche dal crollo che ha interessato il pozzo 1 dell'acquedotto in questione. Questo andrà completamente ripristinato in questi mesi, con un nuovo scavo.

Per superare questa situazione complessa e preoccupante, il Comune occuperà per 6 mesi alcuni terreni sulla sponda destra del torrente Argentina. In questo tempo, verrà effettuato uno studio geognostico aggiornato, l'ultimo è risalente al 2015 e quindi si procederà a localizzare il punto dove scavare il nuovo pozzo, nell'area della piana, a monte del rio Corneo, dando il via al futuro campo pozzi che servirà Taggia. Il nuovo pozzo d'emergenza funzionerà in tandem con il sistema già esistente.