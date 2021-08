Da oggi il 'Green Pass' obbligatorio in Francia, dal 23 lo sarà anche nel Principato di Monaco

Ha sicuramente avuto effetto anche su molti lavoratori frontalieri della nostra provincia l’avvio del ‘Green Pass’ avvenuto oggi in Francia, dopo essere stato convalidato quasi integralmente dal Consiglio di Stato e nonostante le crescenti proteste di piazza.

Per chi si reca in Costa Azzurra, quindi, serve il ‘pass sanitario’ che certifica l'avvenuta vaccinazione oppure un test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti ma anche la guarigione dal Covid da meno di 6 mesi. Dovrà essere obbligatoriamente usato per entrare nei bar e nei ristoranti, ma anche al cinema, negli ospedali e sui trasporti a lunga percorrenza.

Secondo il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari l'obiettivo del pass sanitario nei trasporti è incitare a vaccinarsi e a preservare la libertà. Per quanto riguarda i lavoratori frontalieri italiani, secondo una stima sarebbero vaccinati al 75/80%, quindi una quantità elevata rispetto alla media.

Tra l’altro, dal Principato di Monaco è confermato che, dal 23 agosto sarà chiesto il ‘Green Pass’ all’ingresso di tutti i locali ma, già adesso sono molti a richiederlo ai clienti che mangiano o bevono nelle sale interne. Sempre a Montecarlo, a metà settembre sarà discusso il Disegno di Legge che obbligherà i sanitari a essere vaccinati. Alcuni sono anche italiani e, secondo fonti ben informate, questi si sono già sottoposti al vaccino.