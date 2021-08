Dolceacqua: approvato dal Consiglio comunale il 'Masterplan Dolceacqua 20-30', costo da oltre 10 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Dolceacqua ha approvato il 'Masterplan progetto di rigenerazione urbana Dolceacqua 20-30'. Uno studio mirato alla realizzazione di nuove aree destinate a parcheggi e riqualificazione aree esistenti con interventi previsti per oltre 10 milioni di euro da presentare all'interno del 'Programma Regionale di Rigenerazione Urbana'.

Gli obiettivi possono essere riassunti in: sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di suolo, economia circolare, innovazione tecnologica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico attraverso la qualità urbanistica e architettonica. Ma anche incentivazione della mobilità sostenibile, cultura e sport, inclusione sociale, sviluppo delle attività turistiche e ricettive di partecipazione. Il Masterplan ha come obiettivo di individuare le strategie di indirizzo con le quali i soggetti, pubblici o privati, sviluppano le azioni di programmazione finalizzate all'ottenimento del risultato prefissato.

Il progetto prevede obiettivi quali la realizzazione di nuove aree di parcheggio, manovra autobus, uno studio per la realizzazione di una nuova bretella viaria. Gli interventi di riqualificazione urbana riguardano il plesso scolastico, via Barberis Colomba e via San Michele, via Liberazione, il Museo delle Vigne, una nuova sede dell'enoteca regionale, uno studio per l'illuminazione pubblica e marciapiede argino destro (Comune-Cimitero).

Gli interventi in corso sono quelli del nuovo plesso scolastico, la riqualificazione area palazzo comunale, il cinema teatro e la ciclabile, in completamento. Le aree pubbliche che possono avere una forte valenza di intervento e sviluppo sono rappresentate da: l'edificio scolastico, l'ex palazzo comunale, la ex area Mobisol, il palazzo ex comunità montana e l'area ex fabbrica tessile/serre fiori.

Un progetto ambizioso che intende migliorare la vita dei cittadini e cambiare in meglio i servizi offerti.