L'edizione 2021 di Rock in the Casbah, la seconda lontana da San Costanzo, si è chiusa ieri sera con un grande viaggio musicale che ha portato il pubblico di piazza Borea d'Olmo in un lungo viaggio in musica dal groove di New Orleans al cantautorato Made in Ceriana. Sul palco: Nicholas' Groowers, Ayahuasca Family e Berben Band.

Nella fotogallery firmata da Giulia Russello riviviamo le emozioni del sabato sera firmato Rock in the Casbah Summer nel cuore della città.