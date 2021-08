Diano Marina: martedì prossimo incontro con il giallista milanese Luca Crovi

Brividi a prova d’estate martedì sera a Diano Marina. Il 10 agosto alle 21.30 presso lo spiazzo della zona IAT di via Genale il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Un mare di pagine”, organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune, offrirà l’incontro con il giallista Luca Crovi. Lo scrittore meneghino, già conduttore della fortunata trasmissione radiofonica “Tutti i colori del giallo” su Rai Radio 2, presenterà l’antologia di racconti “L’occhio dell’assassino”.

Un volume di oltre 400 pagine, in vendita a 15 euro, pubblicato da Rizzoli nella collana BUR e dedicato alle storie di mistero e d’intrigo firmate dai migliori autori italiani e stranieri di ieri e di oggi. Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Italo Svevo, Carolina Invernizio, Luigi Pirandello, Andrea Camilleri, Maurizio de Giovanni, Massimo Carlotto sono alcuni degli scrittori che Luca Crovi, in veste di curatore del volume, ha scelto per comporre la raccolta, che comprende anche un racconto di Alfred Hitchcock. Peraltro “L’occhio dell’assassino” è anche un omaggio alla narrativa breve, un genere oggi poco considerato in Italia, ma capace di dare grandi emozioni anche ai lettori più navigati. Ogni grande scrittore, oltre che romanzi, ha pubblicato racconti di valore.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e sarà condotto da Marco Vallarino, direttore artistico della rassegna, e vivacizzato dalle letture dell’attore Roberto Guidarini. È previsto un ricordo di Camilleri, che Crovi aveva incontrato e intervistato più volte. Inoltre sarà ripercorsa la storia del giallo e del noir in Italia, dalle copertine dei primi romanzi pubblicati da Mondadori negli anni 20 del secolo scorso alla valenza sociale delle storie più recenti.