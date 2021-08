Da venerdì prossimo, necessario Green Pass per l’ingresso nei musei statali della Liguria

Da venerdì 6 agosto per accedere ai 13 musei statali della Liguria sarà necessario presentare il Green Pass (Certificazione Verde), il documento creato per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

A partire da venerdì 6 agosto, in base alle recenti disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'accesso ai Musei statali della Liguria

· Museo di Palazzo Reale, Genova

· Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, Genova

· Museo archeologico nazionale di Chiavari

· Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica, Ventimiglia

· Area archeologica di Nervia, Ventimiglia

· Forte Santa Tecla, Sanremo

· Forte San Giovanni, Finale Ligure

· Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese, Altare

· Villa romana del Varignano, Portovenere

· Castello di San Terenzo, Lerici

· Fortezza Firmafede, Sarzana

· Fortezza di Sarzanello, Sarzana

· Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni

è subordinato alle seguenti condizioni:

· Completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove mesi.

· Somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

· Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48 precedenti.

· Avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.

Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione al personale di biglietteria, in formato cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19*

I visitatori sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di accedere alla struttura, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l'obbligo dell'uso della mascherina all'interno delle sale e il rispetto del distanziamento interpersonale. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

* di cui all'art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.