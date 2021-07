Sanremo: donna in crisi respiratoria al mercato, soccorsi del 118 e della Municipale (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in piazza San Siro a Sanremo per la crisi respiratoria di un'anziana. Soccorso reso più difficile dalla presenza del consueto mercato del sabato.

In sinergia con gli agenti della Polizia Locale presenti sul mercato, i sanitari sono intervenuti con un'autoambulanza ed hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti del caso.

Gli agenti hanno scortato la lettiga facendole largo tra i banchi e la folla presente sul posto. Questo ha reso possibile un accorciamento dei tempi d'intervento e, quindi, il soccorso più rapido.