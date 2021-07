Ioculano: “Il referendum abrogativo sulla giustizia della Lega è solo propaganda: il PD non partecipa al voto"

“Il Referendum abrogativo in tema di Giustizia presentato dalla Lega in Regione è solo propaganda e per questo abbiamo deciso di non partecipare al voto”, è la netta presa di posizione del consigliere regionale del Partito democratico Enrico Ioculano al termine della Commissione I in Regione Liguria in cui si è discusso dell’argomento.

Ioculano motiva il perché della scelta: “Questa proposta di referendum della Lega arriva proprio nel momento in cui i partiti di governo - Lega compresa- si apprestano ad approvare la riforma della Giustizia: un atto contraddittorio".

E aggiunge: “Inoltre per chiedere il referendum servono 500mila firme o la richiesta da parte di 5 Regioni, criteri già raggiunti. Dunque aggiungere la Liguria non è necessario per presentare il Referendum, e questo conferma lo scopo meramente propagandistico del Carroccio”.