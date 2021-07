Dalla Regione 5,9 mln per l’acqua a Imperia e golfo dianese: Marco Scajola “Un atto importante e atteso per il nostro Ponente”

“Un impegno che Regione Liguria ha preso per garantire lavori in tempi rapidi. Un impegno con il territorio che ancora una volta abbiamo mantenuto per il bene della collettività. Sono previsti interventi fondamentali, attesi da anni, per assicurare un bene essenziale: l’acqua, a decine di migliaia di persone, che da troppi anni vivono una situazione di profondo disagio”.

Commenta così l’Assessore Marco Scajola, sull’anticipazione relativa ai 5,9 milioni di euro da parte di Regione Liguria per la realizzazione del nuovo sistema di tubature per l’acqua potabile del fiume Roya.

“Abbiamo deciso di intervenire per porre fine ad un disservizio – termina l’Assessore - frutto di errori del passato. Un’ulteriore dimostrazione di vicinanza della Regione Liguria ai bisogni dei cittadini ed al territorio di Ponente”. Il progetto verrà presentato domani a Imperia, alla presenza del Presidente Giovanni Toti.