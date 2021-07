Rocchetta Nervina: uomo cade facendo canyoning, mobilitazione di soccorsi ed elicottero in arrivo

Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi a Rocchetta Nervina, per un uomo di nazionalità francese caduto in localita Ponte Cin, mentre stava facendo canyoning.

Secondo le prime informazioni l’uomo non sarebbe in gravi condizioni ma, vista la zona impervia, è stato inviato l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto nei pressi del ‘Primo salto’ e i soccorsi difficili perchè si arriva solo a piedi. Sul posto il personale medico del 118 e la Croce Azzurra della Val Nervia.

A Imperia, invece, soccorsi dei Vigili del Fuoco e della Croce Bianca a Caramagna. Una anziana è caduta in casa ed ha riportato alcune ferite. Verrà trasportata in ospedale, in codice giallo di media gravità.