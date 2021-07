CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 30 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- JUNGLE CRUISE – ore 17.20 - 21.15 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- OLD – ore 17.45 - 21.30 – di M. Night Shyamalan - con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird – Thriller - "Un gruppo di persone si trova in vacanza in un idilliaco pezzetto di paradiso, una spiaggia tropicale distante dalle note mete turistiche. Tuttavia mentre si stanno rilassando al sole si rendono conto ben presto che c'è qualcosa che non va: un misterioso fenomeno li sta facendo invecchiare a ritmo accelerato tanto da ridurre la loro intera vita a poche ore…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I CROODS 2 – ore 17.15 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 20.30 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: ****

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- JUNGLE CRUISE – ore 21.00 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- OLD – ore 21.15 – di M. Night Shyamalan - con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird – Thriller - "Un gruppo di persone si trova in vacanza in un idilliaco pezzetto di paradiso, una spiaggia tropicale distante dalle note mete turistiche. Tuttavia mentre si stanno rilassando al sole si rendono conto ben presto che c'è qualcosa che non va: un misterioso fenomeno li sta facendo invecchiare a ritmo accelerato tanto da ridurre la loro intera vita a poche ore…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SNAKE EYES – ore 20.45 – di Robert Schwentke - con Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe – Azione/Avventura/Fantasy - "Snake Eyes viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja e trova anche un posto da potere chiamare casa. Ma, quando i segreti del suo passato vengono svelati, l'onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- JUNGLE CRUISE – ore 21.00 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- JUNGLE CRUISE – ore 21.30 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- AGENTE SPECIALE 117 MISSIONE RIO – ore 21.00 – di Michel Hazanavicius - con Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz, Rudiger Vogler, Ken Samuels, Reem Kherici - Avventura - "Non c'è riposo per la (peggior) miglior spia dei servizi segreti francesi. Dopo avere risolto una difficile situazione all'ombra delle piramidi, Hubert Bonisseur de la Bath, nome in codice Agente Speciale 117, ha una nuova missione. Destinazione: Brasile. Obiettivo: trovare un ex ufficiale nazista fuggito dopo la Seconda guerra mondiale. Al suo fianco, in un'avventura che lo vedrà girare tutto il paese, dalle spiagge di Rio de Janeiro alla foresta amazzonica, un'agente del Mossad tanto bella quanto letale, anche lei sulle tracce del criminale di guerra. Riusciranno a portare a termine la missione?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- JUNGLE CRUISE – ore 21.00 – di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons - Avventura - "Lily, una ricercatrice londinese, parte per la foresta amazzonica e ingaggia Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata. Lily è alla ricerca di un antico albero dalle straordinarie qualità curative. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- CRUDELIA – ore 21.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it