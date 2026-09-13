CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, domenica 13 settembre 2026

In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- AMORI E INCANTESIMI 2 – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Susanne Bier. Un film con Lee Pace, Nicole Kidman, Maisie Williams, Sandra Bullock, Joey King - Commedia – “Il film ci riporta in un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l'oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all'insegna di divertimento, magia e caos...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- OCEANIA – ore 17.00 – di Thomas Kail con Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen – Azione/Avventura/Commedia – “Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata di dieci anni fa, Vaiana risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio pieno di insidie per riportare la prosperità al suo popolo...”

Voto della critica: ***

- THE OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER – ore 19.15 - 21.30 – di Will Lovelace, Dylan Southern - con Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher - Documentario – “2025. I fratelli Noel and Liam Gallagher, ovvero il cuore della band Oasis, non si sono parlati per 15 anni e non sono apparsi insieme in concerto per 16, ma decidono di partire in un tour attraverso varie parti del mondo. I fan in delirio riempiono gli stadi da Cardiff a Manchester, dal Brasie all'Argentina, dal Giappone agli Stati Uniti. I due fratelli hanno personalità diverse e per certi versi contrastanti: Liam è il frontman carismatico e umorale, una mina vagante con un passato di assuefazione ad alcol e droghe ma anche dotato di un talento puro che esprime cantando con le mani dietro la schiena, per proiettare in avanti tutta la rabbia e l'aggressività di cui è capace; Noel è il solido professionista che ha firmato tutti i successi della band, guadagnando una fortuna in royalties, e facendo fronte alle bizze del fratello minore. Fra i due torna sul palco del tour il chitarrista Bonehead, ‘parte del suono e della dinamica della band’, che non suonava più con i Gallagher dal 1989 ma che per questa reunion si mette in mezzo a loro, un po' farcitura del panino, un po' ago possibile paciere (ricordiamo che a Parigi nel 2009 Liam prese a chitarrate Noel, evento che portò il fratello maggiore a sciogliere la band...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- COYOTE VS ACME – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 - di Dave Green - con John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne, Nancy Linehan Charles - Animazione - "Willy il Coyote, come al solito, non se la passa bene: la sua infinita caccia al velocissimo e inafferrabile Beep Beep continua a risolversi in una serie di catastrofici fallimenti, spesso determinati dal malfunzionamento della strumentazione e degli esplosivi acquistati per posta dalla ACME. Quando vede alla Tv lo spot dell'avvocato Kevin Avery, pronto a fare causa proprio alla ACME per incidenti da cartone animato, Willy parte per Albuquerque e porta con sé tutta la montagna di prodotti difettosi comprati da ACME. A Kevin la causa sembra troppo grossa, ma l'astuzia del Coyote e la solerzia di una assistente dello studio legale lo portano ad accettarla. Kevin confida di risolvere tutto in un rapido patteggiamento, ma il Coyote dà fuoco alle carte e innesca così una guerra legale senza esclusione di colpi, che coinvolgerà molti dei più celebri personaggi dei Looney Tunes…”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE ECHO CHAMBER – ore 16.45 - 19.00 - 21.15 – di Andrea Pallaoro - con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Ann Akin, Peter Coonan - Drammatico - “Leo fa il produttore musicale e vive a Londra. Il suo progetto più importante lo vede collaborare con Ava, cantante e icona che si era ritirata dalle scene ma che lui ha saputo convincere a tornare per un nuovo album, sul quale i due lavorano dall'appartamento dell'uomo. A fargli visita c'è spesso anche Anne, infermiera a domicilio a cui si è rivolto per un mal di schiena debilitante. La frequentazione con la ragazza diventa però sentimentale oltre che professionale, e tra i due si fa strada un rapporto ambiguo che è ulteriormente complicato dal bisogno che Leo sviluppa per i farmaci antidolorifici prescritti da Anne...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PAW PATROL: MISSIONE DINOSAURI – ore 17.15 - 19.00 – di Cal Brunker - Animazione - "Dopo una tempesta, la Paw Patrol approda su una misteriosa isola popolata da dinosauri, dove incontra Rex, un cucciolo rimasto bloccato. Quando l'imprudenza di Humdinger nelle sue attività minerarie provoca l'eruzione di un vulcano, la squadra si trova ad affrontare la sua più grande missione di salvataggio per liberare l'isola…”

Voto della critica: ***

- MUTINY – ore 21.15 – di Jean-François Richet - con Jason Statham, Chaneil Kular, Ramon Tikaram, Jason Wong, Annabelle Wallis - Azione/Thriller – “Cole Reed, poliziotto e veterano delle forze speciali britanniche, riconvertito a Bangkok nella sicurezza privata, si ritrova accusato dell'omicidio di un magnate del trasporto marittimo chiamato a proteggere. Ricercato dalla polizia tailandese si imbarca sotto falsa identità su un cargo della compagnia del miliardario, comprendendo molto presto che tutti (o quasi) quelli che lo hanno incastrato sono a bordo. Un equipaggio corrotto che dovrà fare i conti con la sua collera...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPEZIE E BUGIE – ore 17.15 - 21.00 – di Amine Adjina - con Younes Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass, Gustave Kervern, Birane Ba - Commedia – “Mehdi è un giovane cuoco algerino che sta per rilevare la proprietà di un bistrot a Lione, dove la sua famiglia si è trasferita prima che il padre morisse. La sua partner nell'acquisto del locale è Léa, che è anche la sua ragazza francese. Ma Mehdi non ha mai parlato dell'esistenza della ragazza alla madre Fatima, che vorrebbe che sposasse un'algerina e ha anche già pronta la candidata ideale. Non guasta, dal punto di vista del timido Mehdi, che Fatima abbia dichiarato di voler tornare nel suo Paese natale, dunque anche se Léa ha presentato da tempo il fidanzato ai suoi genitori, co-finanziatori del progetto di ristorazione, il ragazzo pensa di potersela cavare nel tenere lontane madre e fidanzata...”

Voto della critica: ***

- SERPENTI – ore 19.15 – di Roberto De Paolis - con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino, Daniele Parisi - Drammatico – “Paolo Marra ha ucciso sua moglie, senza un perché. Divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi: vuole pagare, scontare la pena, ridare dignità alla donna che ha ucciso e a sé stesso. Tra poliziotti distratti, avvocati zelanti, cartomanti e complicati cavilli burocratici, nessuno lo prende sul serio. L'uomo si scopre vittima di un paradosso kafkiano: per quanto lo desideri, non riesce a farsi arrestare. Il perfetto capro espiatorio di una società grottesca che ignora chi vuole redimersi...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- PAW PATROL: MISSIONE DINOSAURI – ore 16.00 - 18.00 – di Cal Brunker - Animazione - "Dopo una tempesta, la Paw Patrol approda su una misteriosa isola popolata da dinosauri, dove incontra Rex, un cucciolo rimasto bloccato. Quando l'imprudenza di Humdinger nelle sue attività minerarie provoca l'eruzione di un vulcano, la squadra si trova ad affrontare la sua più grande missione di salvataggio per liberare l'isola…”

Voto della critica: ***

- THE OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER – ore 21.00 – di Will Lovelace, Dylan Southern - con Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher - Documentario – “2025. I fratelli Noel and Liam Gallagher, ovvero il cuore della band Oasis, non si sono parlati per 15 anni e non sono apparsi insieme in concerto per 16, ma decidono di partire in un tour attraverso varie parti del mondo. I fan in delirio riempiono gli stadi da Cardiff a Manchester, dal Brasie all'Argentina, dal Giappone agli Stati Uniti. I due fratelli hanno personalità diverse e per certi versi contrastanti: Liam è il frontman carismatico e umorale, una mina vagante con un passato di assuefazione ad alcol e droghe ma anche dotato di un talento puro che esprime cantando con le mani dietro la schiena, per proiettare in avanti tutta la rabbia e l'aggressività di cui è capace; Noel è il solido professionista che ha firmato tutti i successi della band, guadagnando una fortuna in royalties, e facendo fronte alle bizze del fratello minore. Fra i due torna sul palco del tour il chitarrista Bonehead, ‘parte del suono e della dinamica della band’, che non suonava più con i Gallagher dal 1989 ma che per questa reunion si mette in mezzo a loro, un po' farcitura del panino, un po' ago possibile paciere (ricordiamo che a Parigi nel 2009 Liam prese a chitarrate Noel, evento che portò il fratello maggiore a sciogliere la band...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- COYOTE VS ACME – ore 17.00 - 18.00 - 20.45 - di Dave Green - con John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne, Nancy Linehan Charles - Animazione - "Willy il Coyote, come al solito, non se la passa bene: la sua infinita caccia al velocissimo e inafferrabile Beep Beep continua a risolversi in una serie di catastrofici fallimenti, spesso determinati dal malfunzionamento della strumentazione e degli esplosivi acquistati per posta dalla ACME. Quando vede alla Tv lo spot dell'avvocato Kevin Avery, pronto a fare causa proprio alla ACME per incidenti da cartone animato, Willy parte per Albuquerque e porta con sé tutta la montagna di prodotti difettosi comprati da ACME. A Kevin la causa sembra troppo grossa, ma l'astuzia del Coyote e la solerzia di una assistente dello studio legale lo portano ad accettarla. Kevin confida di risolvere tutto in un rapido patteggiamento, ma il Coyote dà fuoco alle carte e innesca così una guerra legale senza esclusione di colpi, che coinvolgerà molti dei più celebri personaggi dei Looney Tunes…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- AMORI E INCANTESIMI 2 – ore 16.45 – di Susanne Bier. Un film con Lee Pace, Nicole Kidman, Maisie Williams, Sandra Bullock, Joey King - Commedia – “Il film ci riporta in un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l'oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all'insegna di divertimento, magia e caos...”

Voto della critica: **

- PALESTINA 36 – QUANDO TUTTO EBBE INIZIO – ore 21.00 – di Annemarie Jacir - con Jeremy Irons, Robert Aramayo, Liam Cunningham, Billy Howle, Christopher Villiers - Drammatico/Guerra/Storico – “A Gerusalemme, nell'epoca del Mandato britannico della Palestina, il giovane Yusuf lavora come autista per il facoltoso Amir Atef e sua moglie, la giornalista Khuloud. Punto di contatto tra gli ambienti altolocati cittadini e la realtà rurale del paese, il giovane proviene dal villaggio di Al-Basma, dove cova la ribellione contadina nei confronti dei coloni ebrei, che prendono sempre più il controllo dei territori, e della repressione militare britannica, rappresentata dal capitano Wingate. Dopo la notizia della spartizione del paese tra ebrei e arabi, nel 1937, il conflitto esplode nel villaggio e coinvolge la famiglia di Yusuf e quella della giovane vedova Rabab, la quale a sua volta ha una figlia e dei genitori anziani di cui preoccuparsi...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- AMORI E INCANTESIMI 2 – ore 17.00 - 20.45 – di Susanne Bier. Un film con Lee Pace, Nicole Kidman, Maisie Williams, Sandra Bullock, Joey King - Commedia – “Il film ci riporta in un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l'oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all'insegna di divertimento, magia e caos...”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- AMORI E INCANTESIMI 2 – ore 18.30 - 21.00 – di Susanne Bier. Un film con Lee Pace, Nicole Kidman, Maisie Williams, Sandra Bullock, Joey King - Commedia – “Il film ci riporta in un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l'oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all'insegna di divertimento, magia e caos...”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- COYOTE VS ACME – ore 18.30 - 21.00 - di Dave Green - con John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne, Nancy Linehan Charles - Animazione - "Willy il Coyote, come al solito, non se la passa bene: la sua infinita caccia al velocissimo e inafferrabile Beep Beep continua a risolversi in una serie di catastrofici fallimenti, spesso determinati dal malfunzionamento della strumentazione e degli esplosivi acquistati per posta dalla ACME. Quando vede alla Tv lo spot dell'avvocato Kevin Avery, pronto a fare causa proprio alla ACME per incidenti da cartone animato, Willy parte per Albuquerque e porta con sé tutta la montagna di prodotti difettosi comprati da ACME. A Kevin la causa sembra troppo grossa, ma l'astuzia del Coyote e la solerzia di una assistente dello studio legale lo portano ad accettarla. Kevin confida di risolvere tutto in un rapido patteggiamento, ma il Coyote dà fuoco alle carte e innesca così una guerra legale senza esclusione di colpi, che coinvolgerà molti dei più celebri personaggi dei Looney Tunes…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- PAW PATROL: MISSIONE DINOSAURI – ore 18.30 - 21.00 – di Cal Brunker - Animazione - "Dopo una tempesta, la Paw Patrol approda su una misteriosa isola popolata da dinosauri, dove incontra Rex, un cucciolo rimasto bloccato. Quando l'imprudenza di Humdinger nelle sue attività minerarie provoca l'eruzione di un vulcano, la squadra si trova ad affrontare la sua più grande missione di salvataggio per liberare l'isola…”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it