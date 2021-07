Vallecrosia: grande festa in maschera del centro estivo 'Non Solo Sport'

“Noi siamo il futuro, andrà bene di sicuro!” Questo lo slogan usato dai bimbi del centro estivo Non Solo Sport delle sedi di Vallecrosia e Camporosso che nella giornata di venerdì 30 luglio 2021 si sono riuniti nella pista di pattinaggio sul solettone del comune di Vallecrosia per una grande festa in maschera.



"Anche la sede di Ventimiglia si è unita alla festa a distanza, per tutti una giornata all’insegna del divertimento, con tanta musica, balli e giochi per tutti. Dopo mesi di distanziamento sociale è bello vedere tanti sorrisi, all’aperto e nel rispetto delle regole, il centro estivo Non Solo Sport sta regalando un’estate indimenticabile!".