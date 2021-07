Sanremo: entro fine anno 20 stazioni di ricarica per auto e bici elettriche e due panchine fotovoltaiche per cellulari e tablet

E’ stato approvato questa mattina, dalla Giunta di Sanremo, il progetto per l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche sul territorio comunale di Sanremo.

Si tratta di un bando presentato un anno fa e che, per problemi legati all’individuazione dei luoghi di installazione, ha visto un allungamento imprevisto dei tempi. Il progetto prevede 10 colonnine per le auto (20 in totale le stazioni di ricarica) dislocate non solo in centro ma anche in altre zone come: via della Repubblica, via Agosti, via San Francesco e corso Imperatrice. Le stazioni per le bici, invece, saranno installate in Pian di Nave e in corso Orazio Raimondo.

La particolarità dell’intervento prevede anche l’installazione, in piazza Colombo, di due panchine con pannelli fotovoltaici e con prese Usb, che consentiranno la ricarica di telefonini e apparecchiature in genere. Per quanto riguarda la ricarica di auto e bici il pagamento avverrà tramite carte di credito e card ricaricabili mentre, per le panchine di piazza Colombo la ricarica sarà gratuita.

Al comune il progetto non è costato nulla, così come l’installazione e la manutenzione degli impianti, che saranno a carico della UnoTech, azienda del gruppo UnoEnergy, che ha vinto il bando di concessione del suolo pubblico per 8 anni. L’Amministrazione si augura di poter vedere installate parte delle attrezzature entro fine anno.