Cna Pensionati Liguria riconferma Giuliano Ginesi alla Presidenza per altri quattro anni

L’assemblea regionale riconferma Giuliano Ginesi alla guida di Cna Pensionati Liguria per altri quattro anni.

Gli artigiani e imprenditori in pensione della Cna si sono ritrovati in presenza e online per votare i propri delegati. Nonostante le grandi difficoltà del momento sanitario, sociale ed economico, e con la consapevolezza di essere tra le fasce di età maggiormente a rischio, Cna Pensionati Liguria non ha mai smesso di farsi portavoce di disagi e problematiche. Un sindacato che sa attualizzare le proprie proposte progettuali, e che, anche in questa nuova normalità che utilizza sempre più gli strumenti digitali e social, sa restare protagonista di scelte future sia a livello nazionale che territoriale.

Secondo l’ultimo Dossier Istat, il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni è notevolmente aumentato, passando dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (era il 148,7% nel 2001).

L'emergere di una piramide demografica invertita creerà seri problemi. In particolare, sarà difficile garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e pensionistici nei paesi in cui la percentuale di anziani potrebbe addirittura raddoppiare. L’invecchiamento della popolazione è una sfida con cui sempre di più abbiamo la necessità di confrontarci e un’opportunità. Gli anziani hanno bisogno di nuovi prodotti e servizi legati alla silver economy. La creazione stessa di questi prodotti e servizi porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove imprese. Il confronto con chi nella vita è stato un imprenditore e un artigiano non può che portare nuove proposte e suggerimenti utili anche alle nuove generazioni.