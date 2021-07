Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 22 a domenica 25 luglio in Riviera e Côte d'Azur

Enrico Beruschi ospite a Villa Scarsella nell'ambito della 4ª edizione del Festival di Cultura Popolare ‘Folk in Diano’

GIOVEDI’ 22 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)



18.30. Il professor Alessandro De Roma presenta la sua ultima fatica letteraria ‘Nessuno resta solo’. Evento a cura dell’Associazione amici del Liceo Cassini. Villa Magnolie, via delle Magnolie 2, ingresso libero

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘Bulworth- Il Senatore’ di Warren Beatty’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Omaggio a Piazzolla’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Cesare Chiacchiaretta al Bandoneon. Auditorium Franco Alfano, corso Imperatrice, info e prenotazioni QUI

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

20.30. Mostra fotografica ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015-2021’ del giornalista Jacopo Gugliotta. Circolo Parasio in piazza Pagliari 4, fino al 25 luglio (visitabile il lunedì, mercoledì e giovedì sera), info 340 6741608

21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’: concerto del M° Eugenio Maria Fagiani. Basilica Concattedrale di San Maurizio (più info)

VENTIMIGLIA



17.30. Posa e inaugurazione della Statua Corsaro Nero a cura della Marina di Ventimiglia e Comitato Corsaro Nero Ventimiglia

21.00. Concerto d’organo nell’ambito del Festival Internazionale ‘Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria’ con l'organista Alberto Gaspardo. Evento a cura dell’Associazione Rapallo Musica. Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta

VALLECROSIA

21.00. Concerto dei ‘Lost in Blues’. Pista di pattinaggio



BORDIGHERA

8.45-18.45. 'Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

9.00. Bordighera Campus Dance: lezioni, masterclass, competizioni, flashmob. Direzione artistica a cura del coreografo brasiliano Thiago Oliveira, ideatore dell’evento itinerante. Giardini Lowe e Chiesa Anglicana, fino al 25 luglio (più info)



10.30. In occasione della festività di Santa Maria Maddalena, Villa Pompeo Mariani apre al pubblico con una visita guidata. Il biglietto di 5 euro a persona totalmente devoluto all'associazione A Pria Presiuza per l'acquisto di un defibrillatore da posizionare in paese. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



8.30. Monte Pietravecchia: escursione su una delle vette più iconiche e ricche di biodiversità delle Alpi Liguri con la guisa GAE Davide Fornaro. Ritrovo a Taggia, info 340 2440972 (più info)



15.00-20.00. Tornei Estivi di Ping Pong del Golfo Tabiese aperti a tutti a cura della scuola pongistica ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’. Bagni Germana, info e prenotazioni 329 8506016



17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

21.15. Per ‘3Cuori e uno Schermo’, proiezione film ‘Le Streghe’. Piazza Farini

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, presentazione dell’ultimo romanzo di Bruno Gambarotta ‘La Confraternita dell’asino’. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

22.00. ‘Il Cielo di Dante’: conversazione con l’astrofisico Fabio Peri sul cielo e le sue stelle, con sottofondo di musiche a tema curato dal gruppo Caronte (Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all'arpa, Luigi Signori al pianoforte e voce). Piazza Baden Powell

DIANO MARINA



10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.15. Spettacolo di Enrico Beruschi dal titolo ‘Un milanese al mare’, nell'ambito della 4ª edizione del Festival di Cultura Popolare ‘Folk in Diano’. Villa Scarsella, ingresso libero (circa 200 posti disponibili)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

17.00-19.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

19.30. ‘Le Notti della Chitarra 2021’: concerto di Aaron + Ninety's Story. Le Jardin de L'Olivaie, Rue Jean Bracco (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.30. ‘Una sera da Renoir 2021’: concerto Magi'Queen Tour 2021 (Queen Tribute). Giardini del Museo Renoir, ingresso libero (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. Per ‘L'Été Danse!’, ‘In Memoriam’ di Sidi Larbi Cherkaoui e ‘Core Meu’ di Jean-Christophe Maillot: spettacoli di balletto messi in scena dalla Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Tomas Netopil con Katia e Marielle Labèque, pianoforte. In programma: Maurice Ravel e Françis Poulenc. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

20.00. ‘Jazz'Art Lympia’: concerto di Sandrine Destefanis ‘The Brazilian Love Affair’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52 (più info)

20.00. ‘Nice Classic Live 2021’: concerto sul tema ‘Love’. Giardini del Museo Matisse (più info)





VENERDI’ 23 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Presentazione del libro ‘Il Sogno Babilonese’ di Enzo Barnabà. Conduce l’incontro Daniela Cassini. Ristorante/osteria ‘La Ciotola’, Via Santo Stefano 4 nella città vecchia, info 0184 507609

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ol ‘Suara acoustic trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Chiacchiere in Mostra’ nell’ambito dell’esposizione #turismoasanremo, incontro dedicato ai ricordi del Festival della canzone con Sanremo città del Festival. Le memorie di un fotoreporter con Alfredo Moreschi, storico fotografo sanremese, intervistato dal giornalista Claudio Porchia. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it)

21.30. Filling the Music: coro di bambini e ragazzi con brani di repertorio dedicati a Sanremo e qualche hit dell’estate 2021. Piazza Borea D'Olmo (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Omaggio a Piazzolla’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Cesare Chiacchiaretta al Bandoneon. Auditorium Franco Alfano, corso Imperatrice, info e prenotazioni QUI

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. ‘Birra, Musica & Biker’: evento a cura del Comitato San Giovanni con Birre Artigianali, Food, Mercantineja, Musica. Banchina Aicardi, molo corto di Oneglia, fino al 25 luglio (la locandina)

20.00. Per le Cene in Borgo’, Spettacolo Piromusicale ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’. Borgo Marina



21.00. Concerto finale della master class di Repertorio Vocale della pianista Angiolina Sensale con la partecipazione straordinaria del baritono Alessio Verna. Teatro Del Mutuo Soccorso, Via Santa Lucia 14, ingresso libero a offerta

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Il Parasio si tinge di Giallo’, Davide Bergo presenta il libro ‘Cyber crime’. Piazza Pagliari ­a Borgo Parasio (prenotazione 340 6741608)

VENTIMIGLIA

21.00. Cinema all’aperto con proiezione film 'Mozart, un cane pe due'. Giardini Monsignor Tommaso Reggio, ingresso libero

21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘Favole al Museo con Caccia al Tesoro’ (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

VALLECROSIA

21.15. Per ‘Cine Tour’ dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’ di Dolceacqua, proiezione film ‘La prima vacanza non si scorda mai’ di Patrick Cassir. Città alta

BORDIGHERA

9.00. Bordighera Campus Dance: lezioni, masterclass, competizioni, flashmob. Direzione artistica a cura del coreografo brasiliano Thiago Oliveira, ideatore dell’evento itinerante. Giardini Lowe e Chiesa Anglicana, fino al 25 luglio (più info)

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Nicola Gambetta presso i Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 25 luglio, info 0184 262882

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

22.00-23.30. ‘La Luna e Saturno? serata di osservazione astronomica con i telescopi a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo. Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità del Bar Eden, prenotazioni tramite WhatsApp al 348 552 0554 indicando nome, numero di partecipanti e orario preferito

OSPEDALETTI

18.00. ‘Street Beer Food Fest’ a cura di Associazione Culturale ‘Fiori Eventi’. Piazza Nassirya, fino al 25 luglio

TAGGIA ARMA



9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

20.00. Per il ciclo ‘In viaggio con Dante’, ‘Quattro passi per Firenze’: immagini e suoni di Giancarlo Rilla e Angelo Gaspa. Parole di Lucinda Buia. Evento a cura del Centro Culturale Tabiese. Anfiteatro del Castello, entrata gratuita con prenotazione obbligatoria 331 834666

21.15. ‘3cuori e uno Schermo’, proiezione del film ‘Teen Titans Go’. Parcheggio Lentisco, via San Francesco 160

RIVA LIGURE

21.15. ‘Carro della Musica’: musica live con i ‘Nuovi Solidi, band Tributo a Lucio Battisti. Via Martiri della Libertà

21.30. Radio Grock Dj Set in Via Nino Bixio Lato Ponente

DIANO MARINA



17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2021’: 13ª edizione del Festival del Gioco Intelligente. Piazza Martiri della Libertà, Corso Roma e Villa Scarsella, fino al 25 luglio (il programma a questo link)

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese. (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Musica live con ‘La Premiata Banda’ con repertorio che spazia da De André e Battisti a Negrita e Capossela passando per Michael Jackson e per la musica dance anni '70. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito



CERVO



18.00. Visita didattica gratuita per il Festival. Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari. Prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

20.30 & 22.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, doppio concerto del Rosario Bonaccorso Quartet feat. Emanuele Cisi. Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI & QUI)



ENTROTERRA

BADALUCCO

19.00. Per ‘Badalucco Book Festival 2021, Alberto Pezzini presenta ‘Il gioco delle biglie’. Relatore Barbara Mela. Piazza Umberto Eco

BORGOMARO



18.30. Passo Teglia e Monte Grande: facile escursione al tramonto lungo la cresta sospesa tra le valli Argentina ed Arroscia, lungo l’antica via Marenca accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo a Passo Teglia, info 347 6006939 (più info)

CIPRESSA



12.00-24.00. ‘Birrharley’: evento a cura de ‘I Compagni di Viaggio’, fino al 25 luglio (più info)

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



COSTARAINERA

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita nel borgo di Costarainera con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

DOLCEACQUA

21.00. Conferenza di Andrea Eremita corredata dalla proiezione di oltre 100 immagini di reperti pre e protostorici scoperti sul territorio dell’estremo Ponente Ligure. Opera di volontariato del gruppo ricerche di superficie ‘Archeonervia’. Culture Village, via Liberazione 10

TERZORIO

18.00. Presentazione libro sull'Autismo dell'autrice E.Fatilli. Dalle 19.30 apericena e musica con il duo ‘Pan e pumata’. Piazza San Giovanni Battista, ingresso gratuito

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER

19.30. ‘Le Notti della Chitarra 2021’: concerto di Philippe Katerine + Medi. Le Jardin de L'Olivaie, Rue Jean Bracco (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: Festival Jazz con concerto dei ‘Turbo Niglo’ (Power Manouche). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)



MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

19.00. Per ‘L'Été Danse!’, ‘In Memoriam’ di Sidi Larbi Cherkaoui e ‘Core Meu’ di Jean-Christophe Maillot: spettacoli di balletto messi in scena dalla Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

21.30. 51ª edizione del Teatro del Fort Antoine: ‘Morricone Stories’, concerto di jazz di Stefano Di Battista con André Ceccarelli, batteria, Frédéric Nardin, pianoforte e Daniele Sorrentino, contrabbasso, su una proposta artistica della Société des Bains de Mer di Monaco. Fort Antoine (info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)





SABATO 24 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

9.00-11.00. Corso d’introduzione alla difesa personale professionale tenuto dall’istruttore Daniele Tomaselli. ‘Indomita Sanremo’, corso degli Inglesi 214, info 392 9524173

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.00. Arrivo della Transalp Limone-Sanremo in Lungomare Italo Calvino (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)



18.30. Presentazione libro di Morena Fellegara ‘Bar Marco’ che racconta l’estate calda e magica del 1982 , il mitico Mundial, e la finale giocata l’11 luglio. L’autrice sarà presentata da Simone Parisi, con la partecipazione del giornalista Pietro Zampedroni. Floriseum, Museo del Fiore e VillaOrmond, Ingresso libero, per info 340 4002419

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione libro ‘Alpi Azzurre. Dal colle di Tenda all'entroterra di Bordighera’ di Corrado Ramella e Diego Rossi. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time a cura di Massimo Spinetti. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Serata Dodo Goya: evento dedicato al musicista toscano ma sanremese d’adozione scomparso 4 anni fa, uno degli esponenti storici più importanti per lo sviluppo del jazz italiano. Piazza Borea D'Olmo (prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



14.30. ‘Birra, Musica & Biker’: evento a cura del Comitato San Giovanni con Birre Artigianali, Food, Mercantineja, Musica. Banchina Aicardi, molo corto di Oneglia, fino al 25 luglio (la locandina)

15.00. Concerto dei ‘Flautonauti’ nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in frazione Caramagna, prenotazione via whatsapp al numero 348 9106161

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00. ‘Mobbing parliamone!’: incontro formativo a cura dell’Associazione ‘No Mobbing Onlus’ con interventi degli avvocati A. Micali e G. Ziella e la Dott.ssa V. Pascale. Sede del CSV Polis di Imperia, via F. Cascione 86, artecipazione gratuita, richiesta prenotazione al 388 9987416

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)



19.00. Visita guidata alla Cupola della Basilica di San Maurizio a cura del Comitato Sotto Tina. Ritrovo in Piazza Duomo alla porta della Basilica (numero dei partecipanti contingentato, in gruppi di 20/25 persone), info e prenotazioni 339 2077479

21.15. Per Cinema all'aperto’, proiezione fil ‘L'incredibile vita di Timothy Green’. Spiaggia Libera Borgo Marina



VENTIMIGLIA

17.00. ‘XXMiglia street event’: evento dedicato a skate e bmx per ragazzi e adulti di tutte le età. Punto ristoro by Lafata Consani, dj set by ‘Doro’ e ricchi premi per i primi 3 classificati al contest. Evento a cura dell’Associazione Ventimiglia Viva. ciclovia Pelagos (più info)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 2021’ (16ª edizione): Elisabetta Emina-Gaspard e Cyril Brulé presentano il libro ‘De la colline de Vézelay au Cap Martin’ (Ed. Le Charmoiset). Intermezzi musicali con l’arpa di Claudia Lorenzi (segue rinfresco). SOMS in Via della Pace a Grimaldi Superiore’, ingresso libero

18.30. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, VIA – Incontri e racconti Lungo la Via Iulia Augusta Museo archeologico di Nervia con visita alla Domus del Cavalcavia, info 0184 1928309 (più info)

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, ‘Odissea di un racconto Mediterraneo’: Paolo Rossi interpreta ‘La maga Circe (canto X)’. Evento ideato e diretto da Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure (15 euro). Teatro Romano, info 0184 1928309 (più info)

21.15. Per ‘Cine Tour’ dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’ di Dolceacqua, proiezione film ‘Giotto, amico dei pinguini’ di Stuart Mac Donald. Chiostro di Sant’Agostino

VALLECROSIA

21.00. ‘Il Fantasma di Canterville’: rappresentazione teatrale messa in scena dalla compagnia Reading & Drama della regista Lilia De Apollonia. Giardini di Villa Poggio Ponente, via Romana (SPOSTATO AL 31 LUGLIO)



21.00. Serata musicale della band ‘I Nuovi Solidi’ con il tributo a Lucio Battisti. Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘ summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

9.00. Bordighera Campus Dance: lezioni, masterclass, competizioni, flashmob. Direzione artistica a cura del coreografo brasiliano Thiago Oliveira, ideatore dell’evento itinerante. Giardini Lowe e Chiesa Anglicana, fino al 25 luglio (più info)

15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Nicola Gambetta presso i Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 25 luglio, info 0184 262882

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Spettacolo conclusivo nell’ambito del ‘Bordighera Campus Dance’ (più info). Giardini Lowe (ingresso a pagamento)



OSPEDALETTI

18.00. ‘Street Beer Food Fest’ a cura di Associazione Culturale ‘Fiori Eventi’. Piazza Nassirya, fino al 25 luglio

TAGGIA ARMA

9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

19.00-21.00. ‘Aspettando Sant’Erasmo’: gara podistica amatoriale organizzata da ‘Running Free Arma Taggia A.S.D. Partenza da Piazza Chierotti, iscrizioni in loco (più info)

21.00-23.00. ‘Processione di Sant’Ermu’: rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma con figuranti con vestiti d’epoca. Evento a cura dell’associazione ‘Cumpagnia Armasca’. Partenza dal Lungomare

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Antiqua 2021 Mutazione’, ‘Georg Philipp Telemann': Concerto per oboe e tromba a cura dell’Accademia del Ricercare. Piazza Matteotti, prenotazioni al numero 366 1791447 (scaricare il programma QUI)

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Per il ‘Progetto Sea-ty, alla scoperta della secca di Santo Stefano, un gioiello sommerso da scoprire’: incontro pubblico con video e foto commentati da giornalisti e biologi. Piazza Baden Powell (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.30. Per la 18a Rassegna Teatrale 2021 ‘L'Albero in... Prosa’, ‘Il Senso del Dolore’: spettacolo teatrale di Maurizio De Giovanni con Nico Ciliberti. Musiche Luca Toller (13 euro). Porto Comunale di San Lorenzo al Mare, Circolo Nautico ‘I Delfini’, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2021’: 13ª edizione del Festival del Gioco Intelligente. Piazza Martiri della Libertà, Corso Roma e Villa Scarsella, fino al 25 luglio (il programma a questo link)



21.00. Presentazione dell'ultima fatica letteraria di Luca Valentini ‘Fantasmi - oltre il confine della vita’. La giornalista Mara Cacace intervista l’autore. Mondadori Bookstore, in via Genala 6, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti contingentati

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Musica live con la rock band i ‘Mercenari’ con i più grandi successi del genere, dai Greenday ai Foo Fighters passando per Lynyrd Skynyrd e Offspring. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BADALUCCO

18.00. ‘Afro Yoga’ a cura dell'Associazione ‘Up Arte’. Giardin du Prevostu

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2021’, ‘Amleto... o la fine di un mondo?’ di Sergio Castellino. Interpretazione teatrale di Max Carja. Chiesa vecchia di San Niccolò

BORGOMARO

21.00. Per il ‘FestivalDelMaro 2021’, ‘In Borgo, l’opera’: concerto con Mariastella Saraceno (Soprano), Valeria Mela (Mezzosoprano), Shohrukh Yunusov (Tenore), Massimiliano Viapiano (Baritono). Con il M° Massimiliano Baggio al Pianoforte. Partecipa il Coro conClaudia diretto da Margherita Davico con il M° Tiziana Zunino al Pianoforte. Piazza Felice Cascione, prenotazioni 335 6895273

CAMPOROSSO

8.00. Escursione alla scoperta del Parco naturale delle Alpi Liguri nell’anello del Gouta-Colle del Corvo accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Camporosso, info 391 1042608 (più info)

CIPRESSA

12.00-24.00. ‘Birrharley’: evento a cura de ‘I Compagni di Viaggio’, fino al 25 luglio (più info)

PIGNA

16.30. Inaugurazione del primo Museo del Cibo dell’Alta Val Nervia insieme al Museo della Lavanda e al Museo della vita contadina. Locali adiacenti all’area ‘La Terra e la Memoria’ (più info)

18.00. In occasione dell’evento ‘Piacere Lavanda, Piacere Pigna’, possibilità di provare l’esperienza del volo (vincolato) in mongolfiera, partendo dal campo sportivo di Pigna (più info)



PORNASSIO



9.00. ‘Il Monte Missun’: piacevole escursione sul Monte Missun, lungo la cannoniera che segna il confine tra Italia e Francia con la guida GAE Marco Rosso. Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

PRELA’

16.00. Arrivo della Transalp Limone-Valloria, il borgo delle porte dipinte (più info)

REZZO



10.00 & 15.00. ‘Rezzo & Cenova’: visite guidate al Museo della Pietra (Cenova) e al Castello Clavesana (Rezzo), info 375 6342236 (più info)

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

BEAUSOLEIL

10.00. Pizza en fête, il festival della pizza con i migliori pizzaioli della Costa Azzurra. Piazze e vie del Borgo (tutte le info a questo link)

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)



19.00. Per ‘L'Été Danse!’, ‘In Memoriam’ di Sidi Larbi Cherkaoui e ‘Core Meu’ di Jean-Christophe Maillot: spettacoli di balletto messi in scena dalla Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

22.30. Per ‘Sporting Summer Festival 2021’, serata Fight Aids Monaco con ‘The show - A tribute to Abba’. Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo (più info)

NICE



10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

18.00. ‘Nice Classic Live 2021’: Concerto di fine sessione dei giovani talenti dell'Académie Internationale d'Été de Nice. Giardini del Museo Matisse (più info)



DOMENICA 25 LUGLIO

SANREMO



15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Beatrice e Serena’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘Good Morning Blues’: spettacolo di poesia e musica in un dialogo intenso come nella migliore tradizione jazz messo in scena dal Teatro dell’Albero. Piazza Borea D’Olmo (prenotazioni QUI)



IMPERIA

9.00-19.00. Imperiaffari a cura di Confcommercio nel Centro storico di Oneglia

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



15.00. ‘Birra, Musica & Biker’ (ultimo giorno): evento a cura del Comitato San Giovanni con Birre Artigianali, Food, Mercantineja, Musica. Banchina Aicardi, molo corto di Oneglia (la locandina)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00. ‘Mobbing parliamone!’: incontro formativo a cura dell’Associazione ‘No Mobbing Onlus’ con interventi degli avvocati A. Micali e G. Ziella e la Dott.ssa V. Pascale. Sede del CSV Polis di Imperia, via F. Cascione 86, artecipazione gratuita, richiesta prenotazione al 388 9987416

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Per la Rassegna letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Trekking Letterario al Chiaro di Luna. L'Autrice Eva Toschi racconta ‘Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna’. Partenza ore 18.00 da Villa Faravelli, durata circa 4 ore (più info)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

VENTIMIGLIA

9.00. 5ª edizione della ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi nello specchio acqueo che va dal Circolo Nautico fino al nuovissimo Porto di Cala del Forte. Piccolo rinfresco all’arrivo. Iscrizioni gratuite presso il Circolo Nautico Intemelio (Passeggiata F. Cavallotti) sabato mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per i bambini compresi tra gli otto e i dodici anni

17.30. Evento in occasione della donazione da parte del prof. Mario Ascheri di stampe antiche di Ventimiglia e del territorio. Biblioteca Aprosiana

21.00. Concerto degli allievi della Scuola di Musica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. San Secondo, Suore di Santa Marta



21.00. Concerto dei Giovani Solisti dell’orchestra ‘Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori’ presso la Parrocchia Sant’Agostino

BORDIGHERA



8.00. ‘Anello di Gouta’: escursione in una delle foreste più estese della Liguria, la foresta di Gouta con la guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio del casello di Bordighera (più info)

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



9.00. Ultimo giorno del Bordighera Campus Dance: lezioni, masterclass, competizioni, flashmob. Direzione artistica a cura del coreografo brasiliano Thiago Oliveira, ideatore dell’evento itinerante. Giardini Lowe e Chiesa Anglicana (più info)

15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)



17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica di Nicola Gambetta presso i Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, info 0184 262882

17.00-19.00. Ulltimo giorno della Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero

18.30 & 19.30. ‘Passaggi illustri a Bordighera’: un originale e suggestivo viaggio teatrale e culturale nel cuore della magica storia di Bordighera, tra le splendide Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista, i rigogliosi giardini, la via Romana e gli scorci del pittoresco paese alto. A cura de ‘Il Teatro dei Dieci’ (12 euro). Partenza da Piazza del Popolo (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI

18.00. ‘Street Beer Food Fest’ a cura di Associazione Culturale ‘Fiori Eventi’. Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



8.00-23.00. ‘Un quadro per Santiago de Compostela’: allestimento floreale a cura della Pro Loco di Taggia. Trecento città sparse nel mondo, tra cui Taggia, realizzano un tappeto floreale in occasione dei festeggiamenti per il cammino di Santiago di Compostela. Piazza Farini

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti

9.00. ‘Trofeo Cactusmania’: Torneo Open femminile di tennis. Circolo taggese in Via Argine Sinistro, fino al 1 agosto (più info)

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film d’animazione ‘La Bella e la Bestia’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2021’: ultimo giorno della 13ª edizione del Festival del Gioco Intelligente. Piazza Martiri della Libertà, Corso Roma e Villa Scarsella (il programma a questo link)

18.00. Festa patronale di San Giacomo 2021 in frazione Diano Calderina: Santa Messa e a seguire processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Musica live con i Soul Engine. In programma musica soul, funk, blues e reggae. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CIPRESSA

9.30-15.00. ‘Birrharley’: evento a cura de ‘I Compagni di Viaggio’ + 6ª edizione del tour panoramico Ciappa Ciappa 2.0 (più info)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Genesi del Dolceacqua’: Reportage fotografico di David Guazzini sulla produzione enologica del Rossese di Dolceacqua. Castello dei Doria, fino al 31 luglio (tutti i giorni 10/13-14.30/18), biglietto di ingresso al Castello 6 euro

10.00-12.30. Ultimo giorno della Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero



LUCINASCO

21.30. Per ‘I Concerti sul lago’, ‘Passaggi et Affetti della musica italiana’: concerto del ‘Chroma Baroque Ensemble’ (Daniele Rodi - Flauto Dolce, Rolando Moro - Violoncello barocco, Giorgia Zanin - Tiorba e Chitarra barocca, Lisa Moroko – Clavicembalo). Musiche di Frescobaldi, Bitti, Marcello, Falconieri. Chiesa della Maddalena (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘‘Destinazione Ravensbruck. L'orrore e la bellezza nel lager delle donne’. Le Autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise dialogano con Daniela Cassini. Letture di Manuela Ormea. Piazza Aia Capponi

PERINALDO

21.30. Per ‘Perinaldo Festival’ (15ª edizione), ‘Ezio Bosso, Portrait of Perinaldo’: serata inaugurale del festival in memoria di Ezio Bosso. Piazza San Nicolò, ingresso ad offerta libera, info 366 9730066 (locandina)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA

8.00. ‘La Foresta di Gouta’: escursione nella foresta di Gouta alla scoperta della fitta rete di opere ex militari del Vallo Alpino Occidentale con vista sui monti Toraggio e Pietravecchia accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso Casello autostradale di Bordighera. Partenza dell’escursione dal Rifugio Gola di Gouta, info 347 6006939 (più info)

9.00. Passeggiata di circa 6 km alla scoperta delle nostre montagne e del miele in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina (costo compreso il pranzo 25 euro). Ritrovo e partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, obbligatoria la prenotazione, info 393 59 34 893 (più info)



10.30. Apertura del Museo del Cibo dell’Alta Val Nervia insieme al Museo della Lavanda e al Museo della vita contadina. Locali adiacenti all’area ‘La Terra e la Memoria’ (più info)



14.30-18.00. ‘Party Snack’: spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi. Ristorante rifugio Gola di Gouta, info e prenotazioni 393 59 34 893

17.40. In occasione dell’evento ‘Piacere Lavanda, Piacere Pigna’, possibilità di provare l’esperienza del volo (vincolato) in mongolfiera, partendo dal campo sportivo di Pigna (più info)

PORNASSIO

9.00. ‘Le dorsali della Val Tanarello’: escursione in una delle aree più selvagge e incontaminate del Parco Naturale delle Alpi Liguri accompagnati della guida GAE Marco Rosso. Ritrovo a Colle di Nava (più info)

REZZO

10.00 & 15.00. ‘Rezzo & Cenova’: visite guidate al Museo della Pietra (Cenova) e al Castello Clavesana (Rezzo), info 375 6342236 (più info)

21.00. Rappresentazione del nuovo spettacolo della compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Donne informate sui fatti’ tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Fruttero. Musica dal vivo eseguita al violoncello da Francesca Mareri. Regia di Alessandro Manera. Piazza del Castello

SAN BIAGIO DELLA CIMA

21.00. Per gli ‘Itinerari di letteratura d’estate 2021’ a cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione di ‘’Frontiera Judaica’ a cura di A. Carassale e C. Littardi. Una raccolta di testi dedicati alla presenza ebraica fra Liguria e Provenza. Saranno presenti i curatori e introduce Beatrice Palmero. Terrazza del centro polivalente ‘Le Rose’

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Pierre-Yves Fleury, organo, e Caroline Michel, canto, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)



22.30. Per ‘Sporting Summer Festival 2021’, concerto con Zucchero. Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo (più info)



NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

19.30 & 21.00. ‘Nice Classic Live 2021’: ‘Germination’ e ‘Nice Philharmonic Orchestra’. Giardini del Museo Matisse (più info)

