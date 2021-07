Sanremo: degrado del cemento e del ferro sul viadotto San Pietro della A10, il timore dei residenti (Foto)

Dopo il crollo del ponte ‘Morandi’ a Genova l’occhio (e gli obbiettivi di macchine fotografiche e cellulari) di molti si sofferma spesso su viadotti e i loro sostegni che, in particolare nella nostra regione, da tempo soffrono della loro stessa vetustà.

Campate realizzate negli anni ’60 che, seppur con la molta manutenzione che viene messa in atto (particolarmente accentuata proprio dopo il crollo di Genova), sono alle prese con il logorio di cemento e ferro e mettono quindi in apprensione chi osserva dal basso o chi viaggia sull’autostrada.

Questa volta l’allarme viene da Sanremo, dove Roby Bianco ha fotografato il viadotto San Pietro, che corre proprio al centro della città fiori, ovviamente nell’immediato entroterra. Foto che ritraggono il cemento scrostato e i ferri che escono dallo stesso, ma anche i molti Tir incolonnati sullo stesso viadotto.

E, intanto, impazzano le polemiche tra chi vorrebbe meno code sulla A10. Ma, dall’altra part, c’è anche chi chiede una manutenzione più attenta, come ad esempio il viadotto San Pietro. Con la concessionaria che è, ovviamente, tra l’incudine e il martello ma, a vedere le foto scattate non c’è molto da stare tranquilli.

Immagini che vanno chiaramente prese con le molle perché, per sostenere che esistano veri pericoli servono delle attente verifiche strutturali e non bastano probabilmente degli scrostamenti per allarmare chi utilizza l’autostrada e per chi vive sotto.