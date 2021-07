Sanremo: un weekend con i fiocchi, l'Assessore Faraldi "Tanti campioni e turisti, stiamo ripartendo" (Video)

L’estate a Sanremo sta funzionando molto bene, nonostante il Covid e nonostante i tanti problemi. L’ultimo weekend lo ha confermato con i tanti eventi proposti in particolare nel settore sportivo, con turisti che hanno letteralmente invaso la città dei fiori.

“E’ stato un fine settimana con i fiocchi – ha detto l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi – perché avere la città invasa da turisti e dai partecipanti dei diversi eventi organizzati, è stato un ottimo viatico per l’estate. La città era piena negli alberghi, nei ristoranti e nei locali. Vedere Sanremo così bella e vissuta apre il cuore e fa sperare in un futuro ancora migliore”.

Con il Footgolf si è vissuto un momento diverso anche nella promozione social della città: “E’ stato importante ed abbiamo visto rimbalzare le immagini dei frequentatori su tutti i media e i social. La presenza dei campioni o ex campioni è stato fondamentale e voglio ringraziare la direzione del golf ‘Degli Ulivi’ per avere aperto le porte a uno sport nuovo e in piena crescita. Dobbiamo solo sperare di ospitare nuovamente manifestazioni di questo genere, che possono ancora crescere”.

La campionessa Francesca Schiavone ha letteralmente esaltato Sanremo: “Si, mi ha detto di non essere mai stata nella nostra città e si è ripromessa di tornare per viverla più attentamente. Stessa cosa da altri campioni, che mi hanno confermato di non pensare di trovare una città così bella e questo, sia da Assessore che da semplice sanremese, non può che farmi piacere”.