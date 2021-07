Sanremo: giovedì prossimo il ‘Cinema sotto le stelle’ presenta ‘Bulworth- Il senatore’ con Warren Beatty

Dopo la pioggia della settimana scorsa che ha impedito la proiezione del film “Priscilla”, torna giovedì 22 luglio il “Cinema sotto le stelle” in piazza Santa Brigida, a Sanremo. Sul grande schermo del centro storico, alle ore 21.15, per il quarto appuntamento ecco “Bulworth – Il senatore”, commedia del 1998 e intensa satira sulla politica USA, candidata ai Premi Oscar di quell’anno e ai Golden Globe. Una campagna elettorale e un omicidio su commissione legano le sorti del protagonista Warren Beatty, che è anche regista della pellicola, insieme ad una emergente Halle Berry e ad un cast di tutto rispetto (Paul Sorvino, Don Cheadle, Oliver Platt).

La storia è quella di Jay Bulworth (Warren Beatty), un senatore californiano in carica che crede di essere giunto al termine della sua carriera. Ha ottenuto una vantaggiosa polizza assicurativa sulla propria vita e assolda un killer per farsi uccidere, sotto i riflettori e in piena campagna elettorale, simulando un suicidio.

In vista della sua dipartita, decide di rompere tutte le regole del gioco, sbandierando alle televisioni la verità sulla corruzione politica. Diventa, però, sorprendentemente il favorito alle elezioni e trova l’amore in Nina (Halle Berry), una ragazza affascinante e impegnata socialmente in uno dei quartieri più difficili di Los Angeles. Inaspettatamente Bulworth trova una ragione per vivere e ricominciare, ma deve ancora fermare il killer da lui stesso ingaggiato.

C’è anche un po’ di Italia nel film, grazie alla colonna sonora di Ennio Morricone e alla fotografia di Vittorio Storaro (vincitore di tre premi Oscar, per “Apocalypse Now”, “Reds” e “L'ultimo imperatore”).

Anche “Bulworth – Il senatore” sarà introdotto dalla presentazione ad hoc dell’esperto di cinema Raimondo Bignardi, grande amico di Pigna Mon Amour.

Tè alla menta e biscottini offerti dagli organizzatori arricchiranno il clima amichevole della serata.

L'ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è, come sempre, gratuito.

La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle proiezioni occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it

La sera della pellicola basterà presentarsi in piazza Santa Brigida con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone).

Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle ore 18.00 del giorno stesso della proiezione. L’accesso per il pubblico sarà dalle ore 20.15.

“Cinema sotto le stelle” è organizzato da Pigna Mon Amour e CMC, con il contributo del Comune di Sanremo. Il film “Priscilla”, in origine previsto giovedì 15 luglio e annullato causa pioggia, verrà riprogrammato in una altra data dell’estate. Il prossimo appuntamento, invece, sarà giovedì 29 luglio con il film spagnolo pluripremiato “La casa dei libri” della regista Isabel Coixet.