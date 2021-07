Pontedassio di prepara per la festa patronale di Santa Margherita: appuntamento domani dalle 18

Tutta Pontedassio in fermento per celebrare come si deve Santa Margherita, patrona del paese.

Alle funzioni religiose, che si terranno a partire dalle 18, seguirà una bella serata sulla piazza del paese.



“Dopo il lungo periodo di chiusura che abbiamo vissuto, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, abbiamo deciso di onorare Santa Margherita con una cena di piatti tipici liguri sulla piazza” spiega il presidente della Proloco, Giorgio Sibelli.

I volontari sono al lavoro da diversi giorni per allestire la piazza che, oltre alle gustose pietanze, che saranno servite dalle ore 19.30, accoglierà il gruppo Lost in Blues.