Imperia: giovedì prossimo, secondo appuntamento con la rassegna 'Serate organistiche leonardiane'

Secondo imperdibile appuntamento con il festival internazionale della città di Imperia “Serate organistiche leonardiane” fissato per giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 21 presso la Basilica Concattedrale di S. Maurizio ad Imperia. Ospite d’onore della rassegna sarà il M° Eugenio Maria Fagiani, uno degli esponenti più illustri della scuola organistica italiana attuale che eseguirà un concerto sullo splendido organo del Duomo di San Maurizio.

In programma musiche che metteranno in valore le grandi potenzialità dello strumento tra i quali Bach, Listz, Bossi e soprattutto una serie di improvvisazioni del M° Fagiani su temi dati dal pubblico.

Riconosciuto internazionalmente per il suggestivo, coinvolgente e vivace linguaggio musicale, l’organista Eugenio Maria Fagiani si esibisce regolarmente sui più importanti strumenti in Europa, Russia, Medio Oriente, Asia ed America quali la Cattedrale di Notre Dame di Parigi (F), il Duomo di Berlino (D), la Cattedrale di St. Patrick di New York (US), la Sala Grande del Conservatorio “Tchaikovsky” a Mosca (RU), la Royal Albert Hall di Londra (UK), la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze (I), la Hofkirche St. Leodegar di Lucerna (CH), la St. James Anglican Cathedral di Toronto (CDN). Notevole improvvisatore, è anche un importante compositore. I suoi lavori sono già parte del repertorio di alcuni dei più prestigiosi artisti del nostro tempo quali David Briggs e Stephen Tharp. Dal 2008 è l’organista del santuario francescano de La Verna, Arezzo (IT). Eugenio è il Direttore Artistico del Festival Internazionale di Musica d’Organo de La Verna e del Festival Organistico “S.Donato” del Duomo di Arezzo, così come dal 2016 è Artistic Advisor del Terra Sancta Organ Festival, che si svolge in sette nazioni del Medio Oriente, organizzato dalla Custodia di Terra Santa.

Seguiranno nell’ordine il giorno giovedì 29 Luglio alla Basilica di San Giovanni di Oneglia un concerto del M° Omar Caputi ed infine giovedì 5 agosto 2021 un concerto per pianoforte ed organo al Duomo di S. Maurizio ad Imperia eseguito dal M° Christian von Blohn all’organo e dal M° Giorgio Revelli al pianoforte.

Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.

Nel rispetto delle normative vigenti le Serate Organistiche Leonardiane nascono come proposta ai cittadini, al turista, non solo come festival internazionale di musica classica, ma come offerta di condivisione di momenti comuni volti alla ripartenza, un modo per potersi nuovamente incontrare. L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.

email serateleonardiane@gmail.com www.giorgiorevelli.eu

pagina fb serateorganisticheleonardiane