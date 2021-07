Sanremo: al Teatro Ariston arriva ‘La belle vie’, il nuovo show firmato Le Cirque World Top Performers (Foto)

Dopo il grande successo di ‘Tilt’, al Teatro Ariston di Sanremo è atteso il grande ritorno de Le Cirque World Top Performers che porterà sul palco più famoso d’Italia lo show ‘La belle vie’.

Il nuovo spettacolo è stato presentato questa mattina da Giampiero Garelli, fondatore de Le Cirque World Top Performers, Onofrio Colucci, direttore artistico e artista in scena e Giulia Piolanti, la ‘Purple Giu’ del Cirque. Presente anche l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, oltre al patron dell’Ariston, Walter Vacchino.

‘La belle vie’ è la novità dell’estate, uno spettacolo e un nome che interpretano la riapertura alla vita, la ripartenza degli spettacoli dal vivo e in presenza. Lo spettacolo sarà a Sanremo dal 28 luglio all’8 agosto al Roof del Teatro Ariston.

Il programma prevede, a scelta: show in aperotime dalle 18.30 alle 20.30 oppure show in afterdinner dalle 21.30 alla mezzanotte.



Prevendite direttamente alla biglietteria del Teatro Ariston oppure su www.ticketone.it

Info su www.lecirquewtp.it ; mail production@lecirquewtp.it