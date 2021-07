Riva Ligure: grande successo per la notte dell’umorismo promossa da Sanremonews e inserita nella rassegna Sale in Zucca (Foto)

Ha preso il via con grande successo la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure, che come serata di apertura ha proposto un evento promosso dal gruppo Morenews ed inserito nel programma di eventi per festeggiare i venti anni della storica testata online “Sanremonews”. Alla serata condotta dal giornalista Claudio Porchia ha partecipato Marco Martellini, vincitore della seconda edizione del Sanremo Comics Festival e che nel pomeriggio aveva ritirato il premio al Casinò di Sanremo. Insieme a lui il cartoonist Tiziano Riverso e la disegnatrice e illustratrice Laura Martellini, anche lei partecipante al contest umoristico,

I tre artisti hanno realizzato disegni e caricature in diretta e coinvolto il pubblico in divertenti e simpatici giochi in cui hanno messo in mostra le loro straordinarie capacità artistiche riscuotendo grandi applausi. Dopo la crisi pandemica e le sofferenze del lockdown, è così iniziata all’insegna del sorriso e del divertimento la storica rassegna letteraria, che rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali.

Nel corso della serata sono intervenuti l’assessore Francesco Benza che ha illustrato il calendario estivo e l’editore Enrico Anghilante cha ha spiegato i tanti motivi di soddisfazione del gruppo editoriale Morenews per un compleanno importante come quello dei venti anni di Sanremonews.

Presente per tutta la serata anche il sindaco Giorgio Giuffra, che ha riscosso i complimenti del pubblico per i miglioramenti degli ultimi anni, ha risposto alle domande sulle problematiche ancora da risolvere, si è prestato come modello per una caricatura ed ha dato vita ad un siparietto divertente con il conduttore, che non si era accorto del restauro dell’antico orologio collocato vicino al palco.

Il pubblico si è divertito ed ha apprezzato il format della serata, tanto che i disegnatori si sono fermati ancora dopo la fine dello spettacolo per disegnare e realizzare caricature. Ed in molti hanno richiesto di ripetere la serata con più disegnatori in modo da poter accontentare tutti i presenti.

La rassegna Sale in Zucca prosegue giovedì 22 luglio con l’attore e scrittore piemontese Bruno Gambarotta che presenterà il suo ultimo libro “La Confraternita dell’asino” Manni editore

Il programma prevede complessivamente sette incontri con al presenza di dieci autori. Gli altri incontri in calendario sono:

- 29 luglio giovedì “Io, Lui e altri effetti collaterali“ di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso

- 5 agosto giovedì “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.