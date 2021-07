Domenica la finale Italia-Inghilterra, stop ai bus dalle 22.30 per evitare danni ai mezzi della RT

I festeggiamenti sul tetto di un bus in via Roma, dopo Italia-Inghilterra agli Europei del 2012

Stop al servizio di bus dalle 22.30 di domenica sera, a causa dei possibili (tutti ovviamente ce lo auguriamo) festeggiamenti dei tifosi della nazionale italiana che sarà impegnata nella finale contro l’Inghilterra all’Europeo.

E’ questa la decisione della Riviera Trasporti, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella nostra provincia, per evitare problemi alle corse e possibili danni, negli orari in cui potrebbe scatenarsi la festa. Una situazione che si è già venuta a creare dopo Italia-Belgio e dopo il match contro la Spagna, con eccessi a volte esagerati nelle città più popolose come Sanremo, Imperia, Bordighera e Ventimiglia.

Nella città dei fiori, lo ricordiamo, martedì sera i bus sono stati costretti a svoltare verso piazza Eroi Sanremese, via Francia e via Volta (e viceversa), per evitare il blocco stradale attuato in via Roma, all’altezza di via Gaudio, dai tifosi in visibilio per la vittoria.

Fortunatamente non si sono registrati particolari danni nelle serate di festa ma, a scopo precauzionale, questa volta la Rt ha preferito prevenire. Nelle sere scorse, infatti, c’erano in servizio i controllori che hanno coordinato il servizio, facendo fermare i bus in ‘zone sicure’: alla Foce di Sanremo, sopra il porto a Bordighera e in deposito a Ventimiglia.

L’unico bus che è passato a Bordighera alle 23:40 (appena terminati i rigori tra Italia e Spagna), e quello a Imperia in piazza Dante, sono stati ‘assaliti’ dai tifosi, che hanno battuto sui vetri per fare rumore e, solo per puro caso non hanno provocato danni seri.

Non dimentichiamo che, nel 2012 in occasione dell’Europeo in cui l’Italia arrivo in finale, proprio in via Roma molti pseudo tifosi salirono sui tetti dei bus, piegando qualche lamiera e scheggiando alcuni cristalli (che vennero sostituiti, con una serie di disservizi dei bus, fermi per 10/20 giorni). In altri, casi, salendo sui tetti, erano stati calpestati i compressori e i sistemi dell’aria condizionata, rompendoli e mettendoli ko per il resto dell’estate.

(Sotto l'orario dei bus solo per domenica, scaricabile)