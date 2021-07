Molini di Triora: domenica la presentazione del “Caso Voronoff” di Francesco Basso

Domenica 11 luglio, alle 18, in piazza aia Capponi o nella sala consigliare del comune in caso di maltempo. si terrà la presentazione del libro “Caso Voronoff” Tutta la verità sull’uomo scimmia, di Francesco Basso, con prefazione di Donatella Alfonso (All Around Edizioni). L'autore dialogherà con l’attrice e performer Pamela Pepiciello.



"...probabilmente tra loro si anniderà anche una presenza inquietante, forse proprio la creatura di Voronoff che vuole prendere la parola e raccontare la sua storia. - dicono gli organizzatori - Il libro presentato a Striscia La Notizia è apparso su varie testate cartacee e web, parla di uno degli uomini più popolari dell’intero pianeta che cercò la vita eterna attraverso la manipolazione genetica, usando i primati per impossessarsi dei segreti di una virtuale immortalità, Voronoff appunto".



Personaggio realmente esistito Voronoff faceva gli esperimenti sulle scimmie a Grimaldi, tra la Francia e Ventimiglia, oggi si possono vedere ancora le gabbie in cui venivano rinchiusi i primati. Il libro è raccontato proprio dal punto di vista di una delle creature di Voronoff: l'uomo scimmia. "L'autore all'interno del libro sostiene proprio che la creatura gli abbia dato un manoscritto... che la riguarda da molto vicino. Al mito di Voronoff infatti si lega l'immagine della scimmia in gabbia, la 'creatura' protagonista del libro. Voronoff, nel 1913, a Nizza, trapianta un lobo della tiroide di uno scimpanzé su un ragazzo affetto da cretinismo. Il risultato è un trionfo".



"Dopo la tiroide Voronoff passerà al trapianto di testicoli e ovaie. L'intento dello scienziato è di rendere l'uomo eternamente giovane. Il metodo Voronoff prevedeva che fossero inserite nello scroto sottili fettine testicolari di babbuini e scimpanzè. Il tessuto si sarebbe fuso dando miracolosi risultati tra cui l'aumento della memoria, diminuzione della fatica, maggiore appetito sessuale, prolungamento della vita. In caso di condizioni metereologiche avverse gli eventi previsti in Piazza Aia Capponi saranno presentati presso la sala consigliare del comune. Entrata gratuita" - ricordano gli organizzatori.