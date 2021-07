Bordighera: due giornate di pittura 'en plein air' per festeggiare il ritorno all’attività dell'Accademia Balbo

L'Appuntamento è per domenica prossima e domenica 25 luglio alle 9.30, alla pineta di Bordighera Alta per tutti gli artisti legati all’Accademia Balbo e per tutti gli aspiranti artisti che vorranno farci compagnia.

Cavalletti e tavolozze da troppo tempo messi in un angolo fremono, la giornata di pittura “en plein air” sarà il pretesto per ritrovarsi tutti assieme, soci ed allievi, per conoscere la nuova insegnante e finalmente per riprendere matita e pennelli in mano. L’Accademia Balbo riparte dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia e lo fa con un direttivo rinnovato.

Con l'apertura dell'anno didattico 2021/2022, si darà vita ad un nuovo calendario eventi per quella che è una solida realtà bordigotta; sempre nel segno di Giuseppe Balbo ma con uno sguardo rivolto al futuro. Nuovi Maestri d’Arte affiancheranno quelli storici che sono la spina dorsale che tiene in piedi questo gruppo di artisti e i loro allievi.

Il nuovo direttivo vede la conferma di alcuni membri fondatori e nuovi ingressi. Il presidente Carol Invernici lavorerà con l'intenzione di portare innovazione senza però stravolgere quelli che sono i valori che gli allora allievi di Balbo hanno acquisito e che hanno voluto perpetrare fondando l’accademia. Gli spazi didattici apriranno le loro porte sia ai soci sia a tutti coloro che desiderano un approccio alle varie discipline artistiche. Ci sarà un corso base e di approfondimento che terrà conto del diverso livello di preparazione degli allievi.

Il corso si svilupperà durante tutto l'anno didattico e sarà tenuto dalla Maestra Marta Acaso Martinez di Madrid laureata all’Accademia Albertina di Torino. Sarà aperto ad allievi di ogni livello, che partano da zero o che vogliano approfondire alcune tecniche. Sarà previsto anche un corso di nudo a cura del Maestro Enzo Consiglio, storico insegnante dell'Accademia. Si proporranno anche corsi che avranno durate diverse a seconda dell'argomento dai due giorni ai tre mesi, quali corsi di modellato, ceramica raku, encausto, pittura botanica, fotografia, fabbricazione carta e vetrofusione. La realizzazione sarà confermata in base alle adesioni.

I locali, messi a disposizione dal Comune di Bordighera, ospiteranno mostre d’arte dei pittori soci, degli allievi e di artisti esterni selezionati o invitati dalla Commissione Mostre.