Pilati presidente onorario di Federalberghi Liguria: soddisfazione per Enrico Lupi (Confcommercio)

Viva soddisfazione da parte del presidente provinciale della Confcommercio della provincia di Imperia Enrico Lupi per la nomina di Americo Pilati a presidente onorario di Federalberghi Liguria, il comparto di Confcommercio che si occupa della tutela degli albergatori e dei gestori delle strutture ricettive.

Dice Lupi: “Mi congratulo per l’elezione per acclamazione di Americo Pilati quale presidente onorario degli albergatori liguri e per la considerazione e stima che gli stessi gli hanno dimostrato. Sono comunque convinto che l’impegno sindacale del presidente Pilati non si esaurisca qui, ma continuerà con la stessa dedizione, passione ed entusiasmo, a tutela degli albergatori del suo territorio”.