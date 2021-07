Scomparsa di Marisa Squillace Greco: il ricordo del Lions Club Sanremo Matutia "Una grande perdita"

Il Lions Club Sanremo Matutia ricorda Marisa Squillace Greco: “Ci ha lasciato una socia attiva, sempre disponibile al servizio finchè la salute glielo ha permesso, ‘Lion’ convinta, ha sempre sostenuto le attività di promozione dell'associazione con generosità e sensibilità”.

Marisa Squillace Greco aveva ricoperto la carica di Presidente nell'anno 2017/18 in occasione del trentesimo anno di fondazione e aveva ricevuto per ben due volte il Melvin Jones Fellow, il più alto riconoscimento lionistico conferito dalla sede internazionale, per due volte, una dal Distretto 108Ia3, per aver contribuito all'organizzazione del Congresso Nazionale dei Lions a Sanremo e per aver portato a termine con successo importanti service a favore dei più deboli. E' stata officer distrettuale, responsabile di numerosi service relativi a 61 club di Piemonte e Liguria.

Riusciva, nonostante gli impegni scolastici, a presenziare ai congressi Nazionali e Distrettuali, desiderosa di approfondire le tematiche lionistiche per poi poterle mettere in pratica sul territorio. Mancherà a tutti i soci del Matutia, mancherà il suo sostegno alla ‘Banca degli Occhi’ e al ‘Servizio Cani Guida’ per non vedenti di Limbiate, al quale Marisa dedicava molte risorse e tempo, amante com'era degli animali.

Insegnante storica dell'Istituto Marconi di Bordighera, Ufficiale di gara di Rally, socia di parecchie associazioni di volontariato, ha lasciato un segno indelebile nella società e nei giovani con i quali interagiva con spontaneità e simpatia ma anche con determinatezza e rigore.